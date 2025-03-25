«أدنوك للمحترفين» يستعد لاستئناف المشوار من «المحطة 19»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يعود دوري أدنوك للمحترفين إلى الواجهة، مع مباريات «الجولة 19»، التي تنطلق بعد غدٍ الخميس، وتستمر حتى السبت المقبل، في أعقاب توقف المنافسة لنحو 27 يوماً، شهدت مشاركة أندية الوصل وشباب الأهلي والشارقة والنصر والجزيرة في منافسات «دوري أبطال آسيا للنخبة»، و«دوري أبطال آسيا 2»، و«دوري أبطال الخليج للأندية»، بجانب الدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتزامن التوقف الأخير للدوري مع «أيام الفيفا» لشهر مارس الجاري، الذي شهد إقامة مباريات الجولتين السابعة والثامنة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، في الوقت الذي شارك فيه المنتخب الأولمبي في منافسات «بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً» في عمان.

تنطلق «الجولة 19» لدوري أدنوك للمحترفين بمباراتي النصر والبطائح، وبني ياس والعروبة غداً الخميس، فيما يلتقي مساء الجمعة الوصل وعجمان، وخورفكان والجزيرة، والشارقة وشباب الأهلي. وتختتم الجولة السبت بمباراتي دبا الحصن والعين، وكلباء والوحدة، وتُلعب جميع مباريات الجولة في توقيت موحد في العاشرة مساءً.

لُعبت 124 مباراة في الدوري في الجولات الـ18 الماضية، شهدت تسجيل 401 هدف، بمعدل تسجيل 3.23 هدف في المباراة. ويتصدر شباب الأهلي الترتيب برصيد 47 نقطة، مقابل 40 للشارقة الوصيف، فيما يتنافس الوحدة والجزيرة على المركزين الثالث والرابع برصيد 31 و30 نقطة على التوالي. في المقابل، تأجلت مباراتان في الدوري من «الجولة 16» حتى 27 أبريل المقبل، وتشمل الجزيرة والشارقة، والوحدة وشباب الأهلي.

وبعيداً عن «صراع القمة»، يبدو التنافس في القاع وتجنب الهبوط أقل حدة وإثارة في ظلّ احتلال العروبة المركز الأخير برصيد 3 نقاط، مقابل 10 لدبا الحصن قبل الأخير، فيما يحتل البطائح المركز 12 برصيد 16 نقطة، مقابل 19 نقطة لبني ياس «الحادي عشر».

ويقتصر سباق التنافس على ألقاب موسم 2024-2025 لمسابقات المحترفين على 4 أندية «نظرياً»، حيث يبرز في الواجهة شباب الأهلي المنافس على كل الألقاب بصدارته الحالية لترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه الشارقة «الوصيف»، بجانب تأهله لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في مواجهة الجزيرة، والدور نصف النهائي للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» في مواجهة الوصل.

وتشمل قائمة المنافسين على ألقاب الموسم المحلية، الشارقة وصيف الدوري الحالي، والمتأهل بدوره إلى نصف نهائي «الكأس الأغلى» في مواجهة الجزيرة، بعد وداعه من الدور ذاته في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي». إضافة إلى الجزيرة المنافس في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونصف نهائي البطولة الأغلى، حيث ينافس الوصل بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، على لقب «البطولة الأغلى» في مواجهة جاره شباب الأهلي في نصف النهائي.

أرقام

124 مباراة لُعبت في الدوري

401 هدف في الدوري

491 بطاقة صفراء

27 بطاقة حمراء

27 يوماً فترة التوقف الأخيرة

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مباريات «الجولة 19»



الخميس 27 مارس

النصر – البطائح

بني ياس – العروبة



الجمعة 28 مارس

الوصل – عجمان

خورفكان – الجزيرة

الشارقة – شباب الأهلي



السبت 29 مارس

دبا الحصن – العين

كلباء – الوحدة