طواف الإمارات للسيدات يحصد جائزة «آي إس سي» العالمية



أبوظبي (الاتحاد)

حصد طواف الإمارات للسيدات، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط المدرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، جائزة «آي إس سي» العالمية 2025، وتم الإعلان عن ذلك في المؤتمر الرياضي الدولي الذي أقيم في لندن على مدار يومي 19 و20 مارس الجاري.

ويُعد طواف الإمارات للسيدات من أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة، حيث يُجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز الرياضة النسائية وتمكين المرأة في المجال الرياضي. وجاء هذا التكريم تقديراً للنجاح الكبير الذي حققه الحدث على صعيد التنظيم، التفاعل الجماهيري، وأثره في تطوير رياضة الدراجات النسائية عالمياً.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «إن حصول طواف الإمارات للسيدات على هذه الجائزة العالمية يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، ويعكس رؤيتنا في دعم وتطوير الرياضة النسائية وفق أرقى المعايير العالمية».

وأضاف العواني: «نحن سعداء بهذا التكريم، والذي يعدّ بداية للمزيد من الإنجازات بعد تنظيم نسخة استثنائية ثالثة من السباق شهر فبراير الماضي، بمشاركة نخبة من المتسابقات العالميات من 20 فريقاً عالمياً، وعبر 4 مراحل متنوعة عكست التنوع الطبيعي لتضاريس دولة الإمارات، ما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية، ويؤكد التزامها بتقديم فعاليات رياضية ذات مستوى عالٍ تسهم في تطوير المشهد الرياضي محلياً ودولياً».