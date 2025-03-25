غيث النعيمي يتألق في «شطرنج أربيل»



أربيل (الاتحاد)

واصل نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ترسيخ حضوره القوي في الساحة الدولية، من خلال مشاركة مشرّفة ومتميزة بتحقيق غيث سعيد النعيمي المركز الثاني في بطولة بارزاني الدولية الخامسة للشطرنج لفئة تحت 20 عاماً، التي احتضنتها مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين من مختلف الدول.

وقدّم النعيمي أداءً لافتاً على مدار تسع جولات حافلة بالمنافسة، ليُتوّج في ختامها بـ المركز الثاني برصيد 7 نقاط، في إنجاز جديد يُسجل لرياضة الشطرنج الإماراتية، ويعكس جودة إعداد وتأهيل المواهب في نادي العين.

وترأّس عبد الرحمن الزرعوني المدير التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية وفد النادي، والذي عبّر عن فخره بالأداء المشرّف الذي قدمه اللاعب، مشيداً بالتنظيم الراقي للبطولة والمستوى الفني الرفيع للمشاركين.

يأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من المشاركات الدولية الناجحة لنادي العين، الذي استطاع خلال فترة وجيزة أن يرسّخ موقعه كأحد أبرز الأندية العربية في تطوير اللاعبين الناشئين وتحقيق الألقاب، ويُجسّد حضور النعيمي في المراكز المتقدمة لوحة مشرقة لمستقبل الشطرنج الإماراتي، ويؤكد أن دولة الإمارات باتت تمتلك نواة حقيقية لأبطال قادرين على اعتلاء منصات التتويج في كبرى المحافل العالمية، بفضل الرؤية الطموحة والاستثمار المتواصل في الكفاءات الوطنية.