مدرب إنجلترا: لم نكن مقنعين أمام لاتفيا ولكن سنتطور



لندن (أ ف ب)

أقر مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم توماس توخل، أن لاعبه جود بيلينجهام كان «محظوظاً» لتفادي الطرد، خلال فوز منتخب الأسود الثلاثة على لاتفيا 3-0 أمس في تصفيات مونديال 2026، بعد يومين من تصريحه أن بيلينجهام يمكن أن يكون «حساساً للغاية» ويحتاج لضبط أعصابه في الملعب، كان نجم ريال مدريد الإسباني محظوظاً لعدم رؤية البطاقة الحمراء في ملعب ويمبلي.

بعد حصوله على بطاقة صفراء في الشوط الأول، قام لاعب الوسط الهجومي بتدخل عنيف على رايفيس يوركوفسكيس بعد الاستراحة.

رد توخل سريعاً بإدخال فيل فودن بدلاً من لاعبه الشاب، لضمان عدم إكمال المباراة منقوصاً «كان محظوظاً نوعاً ما. قررنا فوراً عدم المخاطرة وإخراجه»، وبعد تقدمها بهدف ريس جيمس الرائع من ركلة حرة، عانت إنجلترا لإيقاف اللاتفيين بعد استبدال بيلينجهام.

كاد سوء تصرفه يعرض فريق توخل لخطر إهدار النقاط، لكن القائد هاري كين ثم إيبيريتشي إيزي سجلا الهدفين الثاني والثالث وحسما الفوز، كما أقر توخل أن فريقه لم يكن مقنعاً أمام منتخب أدنى منه 136 مركزاً في التصنيف العالمي، وذلك بعد فوز غير مقنع أيضاً على ألبانيا 2-0 في أول مباراة له الجمعة.

شرح مدرب بايرن ميونيخ السابق «شاهدنا الكثير من الأمور الجيدة، صنعنا فرصاً جيدة. احتجنا إلى ضربة حرة لكسر التعادل. أنا سعيد بشخصية الفريق، الطاقة والرغبة. سنتطور».