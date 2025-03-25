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الرياضة

منتخب الدراجات يستعد لبطولة العالم بمعسكر أوروبي

منتخب الدراجات يستعد لبطولة العالم بمعسكر أوروبي
25 مارس 2025 16:00

أبوظبي (وام)

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أعلن اتحاد الدراجات الهوائية عن أجندة المرحلة المقبلة، والتي تتضمن إقامة العديد من البطولات الداخلية، والمشاركة في بطولات خارجية، وكذلك خوض معسكرات داخلية وخارجية.
ويشارك المنتخب الوطني في بطولة العالم التي ستقام في رواندا، حيث يخوض المنافسات بـ4 إلى 5 لاعبين يتصدرهم محمد المطيوعي دراج فريق الإمارات والحائز مؤخراً على ذهبية آسيا.
وقال المهندس منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات الهوائية إن مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد اجتماعه أمس ناقش العديد من الموضوعات أبرزها الاستمرار في اكتشاف المواهب من خلال إقامة معسكرين داخليين للاعبين الصغار وذلك تحت اشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية الكندي ريتشارد وولز.
وأشار بوعصيبة إلى أن المنتخب الوطني سيخوض معسكراً أوروبياً في شهر يوليو المقبل، وسيتم خلاله اختيار عدد من اللاعبين لدعمهم في مشوار التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بالإضافة للاستعداد لبطولة العالم.
وأوضح أن الموسم الجاري سيشهد إقامة 4 بطولات محلية أبرزها بطولة كأس الإمارات التي ستقام مايو المقبل في جزيرة الحديريات، بالإضافة إلى تنظيم بطولتين للدراجات الافتراضية خلال فترة الصيف.

الدراجات الهوائية
اتحاد الدراجات
أولمبياد لوس أنجلوس
منصور بوعصيبة
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