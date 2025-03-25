«العين للشطرنج» يكرّم «أمهات الرياضيين»

العين (الاتحاد)

نظّم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية احتفالية مميزة، بمناسبة يوم الأم بمدينة العين، وسط أجواء من الفرح والتقدير للأمهات، حيث تم تكريم عدد من الأمهات، تقديراً لعطائهن ودورهن الأساسي في مسيرة أبنائهن الرياضية والحياتية، وقد لاقت هذه اللفتة الإنسانية تفاعلاً إيجابياً، وأجواء من الفخر والامتنان.

وتضمن «الكرنفال» إفطاراً جماعياً، جمع أسر لاعبي النادي وموظفيه، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين عائلة النادي الواحدة، وتقديراً للأمهات وجهودهن في دعم أبنائهن داخل ميادين المنافسة وخارجها.

حضر الحفل هشام الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الذي أعرب عن فخره وامتنانه لدور الأمهات في بناء المجتمع، مؤكداً أن هذا الكرنفال يأتي تقديراً لجهودهن وتضحياتهن العظيمة.

كما أكد الطاهر أن هذا الاحتفال يجسد رسالة النادي السامية في الاحتفاء برمز العطاء الإنساني الخالد، مشيراً إلى أن الأم كانت وستظل الركيزة الأولى في بناء المجتمعات ونهضة الأجيال. وأضاف أن نادي العين للشطرنج لا ينظر إلى الرياضة بوصفها منافسة فحسب، بل يراها منصة لترسيخ القيم الرفيعة، وبناء روابط إنسانية عميقة تعزز روح الانتماء، وتُكرّس مفهوم العائلة الواحدة.