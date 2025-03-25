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الرياضة

السعودية تكتفي بالتعادل السلبي مع اليابان بتصفيات كأس العالم

السعودية تكتفي بالتعادل السلبي مع اليابان بتصفيات كأس العالم
25 مارس 2025 16:52


طوكيو (د ب أ)
أضاع المنتخب السعودي نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، واكتفى منتخب السعودية بالتعادل من دون أهداف مع مضيفه منتخب اليابان، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة في المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، الذي يقام في صيف العام المقبل.
وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ 90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة. وبقي منتخب اليابان، الذي خاض المباراة بأعصاب هادئة، بعدما حسم تأهله لكأس العالم للنسخة الثامنة على التوالي، في صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة.
في المقابل، ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 10 نقاط، لكنه بقي في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف منتخب أستراليا، الذي يواجه مضيفه منتخب الصين، اليوم أيضاً في ذات الجولة.
وتم توزيع المنتخبات الـ 18 المشاركة في المرحلة الثالثة بالتصفيات الآسيوية على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب. ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة من أجل خوض المرحلة الرابعة للتصفيات للتنافس على بطاقتين للمونديال وبطاقة إلى الملحق العالمي.

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