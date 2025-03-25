ميانمار تقلب الطاولة على أفغانستان في تصفيات أمم آسيا



نايبيداو (د ب أ)

بدأ منتخب ميانمار مشواره في المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2027، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، بالفوز 2 / 1 على ضيفه منتخب أفغانستان، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى بالمجموعة.

وافتتح أوميد بوبالزاي التسجيل لمنتخب أفغانستان في الدقيقة 14، قبل أن يستعيد منتخب ميانمار اتزانه ويرد بهدفين حملا توقيع تان باينج ومونج مونج لوين في الدقيقتين 28 و75 على الترتيب. بتلك النتيجة، حصل منتخب ميانمار على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، في حين بقي منتخب أفغانستان بلا نقاط، علما بأن المجموعة تشهد أيضا مواجهة أخرى في ذات الجولة بين منتخب سوريا وضيفه منتخب باكستان في وقت لاحق اليوم.

يذكر أن المنتخبات الـ24 المشاركة في تلك التصفيات تم توزيعها على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يصعد المتصدر فقط للنهائيات، التي تقام بعد عامين.