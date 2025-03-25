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الرياضة

الأردن يعود بنقطة ثمينة من كوريا الجنوبية في تصفيات المونديال

الأردن يعود بنقطة ثمينة من كوريا الجنوبية في تصفيات المونديال
25 مارس 2025 17:34


سيول (أ ف ب)
انتزع الأردن نقطة ثمينة من أرض كوريا الجنوبية بالتعادل معها 1-1 الثلاثاء في سيول، ضمن منافسات المجموعة الثانية في الجولة الثامنة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة الى مونديال 2026 في كرة القدم، تقدمت كوريا عبر لي جاي-سونج بعد مرور 5 دقائق، وعادل الأردن عن طريق محمود مرضي (30).
ورفعت كوريا الجنوبية رصيدها في صدارة المجموعة إلى 16 نقطة بعد تعادل ثالث توالياً، مقابل 13 للأردن و12 للعراق الذي يلتقي فلسطين لاحقاً، وتضم المجموعة أيضاً الكويت (5) وعمان (7) اللذين يلعبان لاحقاً أيضاً.
بدأت كوريا المباراة بالضغط على مرمى الأردن وصيف كأس آسيا الأخيرة في قطر وأثمر ضغطها هدفاً مبكراً عندما رفع قائدها هيونغ-مين سون مهاجم توتنهام الإنجليزي ركلة ركنية تابعها لي جاي-سونغ لاعب ماينتس الألماني من مسافة قريبة داخل شباك الحارس الأردني يزيد أبو ليلى.
واعتمد المنتخب الأردني كعادته على المرتدات المعاكسة بفضل سرعة مهاجميه موسى التعمري (رين الفرنسي) ويزن النعيمات، ومن تسديدة قوية للتعمري وصلت الكرة داخل المنطقة إلى محمود مرضي فسددها ارتطمت بأحد مدافعي كوريا وتابعت طريقها نحو الشباك (30).
وحاول المنتخب الكوري الجنوبي الخروج بنقاط المباراة الثلاث في الشوط الثاني من أجل الاقتراب من التأهل المباشر إلى النهائيات، لكن دفاع الأردن وقف له بالمرصاد.

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