أستراليا تسقط الصين بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026



بكين (د ب أ)

أنعش منتخب أستراليا آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بانتصار ثمين بهدفين على مضيفه منتخب الصين، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة بالمجموعة الثالثة في المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح جاكسون إيرفن التسجل لمنتخب أستراليا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زميله نيشان فيلوبيلاي الهدف الثاني في الدقيقة 29 وارتفع رصيد منتخب أستراليا، الذي حقق انتصاره الثالث في المجموعة والثاني على التوالي، مقابل 4 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 13 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط خلف منتخب اليابان (المتصدر)، الذي حسم صعوده لكأس العالم منذ الجولة الماضية.

كما يتفوق المنتخب الأسترالي بفارق 3 نقاط على منتخب السعودية، صاحب المركز الثالث، الذي تعادل سلبياً مع مضيفه منتخب اليابان في ذات الجولة، اليوم أيضاً. وتلعب أستراليا مع ضيفتها اليابان بالجولة المقبلة 5 يونيو القادم، قبل أن تختتم لقاءاتها في المجموعة بمواجهة مضيفه المنتخب السعودي بعدها بعشرة أيام.

في المقابل، توقف رصيد منتخب الصين، الذي تكبد خسارته السادسة في المجموعة مقابل فوزين فقط، عند 6 نقاط في قاع الترتيب. وتم توزيع المنتخبات الـ 18 المشاركة في المرحلة الثالثة بالتصفيات الآسيوية على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب. ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة من أجل خوض المرحلة الرابعة للتصفيات للتنافس على بطاقتين للمونديال وبطاقة إلى الملحق العالمي.