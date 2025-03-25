الثلاثاء 25 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أستراليا تسقط الصين بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

أستراليا تسقط الصين بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026
25 مارس 2025 17:57


بكين (د ب أ)
أنعش منتخب أستراليا آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بانتصار ثمين بهدفين على مضيفه منتخب الصين، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة بالمجموعة الثالثة في المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.
وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح جاكسون إيرفن التسجل لمنتخب أستراليا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زميله نيشان فيلوبيلاي الهدف الثاني في الدقيقة 29 وارتفع رصيد منتخب أستراليا، الذي حقق انتصاره الثالث في المجموعة والثاني على التوالي، مقابل 4 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 13 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط خلف منتخب اليابان (المتصدر)، الذي حسم صعوده لكأس العالم منذ الجولة الماضية.
كما يتفوق المنتخب الأسترالي بفارق 3 نقاط على منتخب السعودية، صاحب المركز الثالث، الذي تعادل سلبياً مع مضيفه منتخب اليابان في ذات الجولة، اليوم أيضاً. وتلعب أستراليا مع ضيفتها اليابان بالجولة المقبلة 5 يونيو القادم، قبل أن تختتم لقاءاتها في المجموعة بمواجهة مضيفه المنتخب السعودي بعدها بعشرة أيام.
في المقابل، توقف رصيد منتخب الصين، الذي تكبد خسارته السادسة في المجموعة مقابل فوزين فقط، عند 6 نقاط في قاع الترتيب. وتم توزيع المنتخبات الـ 18 المشاركة في المرحلة الثالثة بالتصفيات الآسيوية على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب. ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة من أجل خوض المرحلة الرابعة للتصفيات للتنافس على بطاقتين للمونديال وبطاقة إلى الملحق العالمي.

أخبار ذات صلة
قطر تخسر أمام قرغيزستان في تصفيات مونديال 2026
إندونيسيا تعبر البحرين وتنعش حظوظ التأهل للمونديال
منتخب أستراليا
تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال
منتخب الصين
آخر الأخبار
نقل لفخامته تحيات رئيس الدولة.. رئيس أوغندا يستقبل شخبوط بن نهيان
علوم الدار
نقل لفخامته تحيات رئيس الدولة.. رئيس أوغندا يستقبل شخبوط بن نهيان
24 مارس 2025
روسيا تربط تنفيذ الاتفاقات برفع العقوبات عن الصادرات الزراعية
الأخبار العالمية
روسيا تربط تنفيذ الاتفاقات برفع العقوبات عن الصادرات الزراعية
اليوم 21:01
قطر تخسر أمام قرغيزستان في تصفيات مونديال 2026
الرياضة
قطر تخسر أمام قرغيزستان في تصفيات مونديال 2026
اليوم 20:52
الكرملين يعلن اتفاقه مع واشنطن على هدنة لوقف استهداف منشآت الطاقة
الأخبار العالمية
الكرملين يعلن اتفاقه مع واشنطن على هدنة لوقف استهداف منشآت الطاقة
اليوم 20:50
بلاتيني يهدد بمقاضاة «فيفا» بعد تشويه سمعته في المحاكم
الرياضة
بلاتيني يهدد بمقاضاة «فيفا» بعد تشويه سمعته في المحاكم
اليوم 20:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©