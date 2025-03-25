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الرياضة

ريال مدريد يقترب من ضم ألكسندر أرنولد

ريال مدريد يقترب من ضم ألكسندر أرنولد
25 مارس 2025 19:22

 
لندن (أ ف ب)

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اقترب الدولي الإنجليزي ترانت ألكسندر أرنولد من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد بطل إسبانيا عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم مع ليفربول، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية بريطانية الثلاثاء، وارتبط اسم المدافع البالغ 26 عاماً منذ فترة بالانتقال إلى برنبايو بصفقة مجانية، ويبدو أن المحادثات بين إدارة «النادي الملكي» وإبن الـ 26 عاماً قد حققت تقدماً كبيراً.
وأصبح الدولي الإنجليزي الذي بدأ مسيرته في ليفربول منذ أن كان ناشئا واستمر في صفوفه لأكثر من عقدين من الزمن، قادراً على الدخول في مفاوضات مع أي ناد منذ يناير الماضي.
وخاض ألكسندر أرنولد مباراته الأولى بقميص «ريدز» بسن الـ 18 في عام 2016.
وفاز الظهير الأيمن بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الانجليزي وكأس إنجلترا وكأس العالم للأندية مع ليفربول، وهو في طريقه للظفر بلقب برميرليج للمرة الثانية في مسيرته هذا الموسم، حيث يتصدر فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت الترتيب بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه.
ويعتبر ألكسندر أرنولد أحد ثلاثة لاعبين بارزين لليفربول تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الحالي، حيث لا يزال الغموض يخيم على مستقبل المهاجم المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، ويغيب ألكسندر أرنولد في الفترة الحالية بسبب إصابة في الكاحل، فلم يكن حاضراً مع فريقه خلال الخسارة أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة في وقت سابق من هذا الشهر.
ورفض ليفربول الإدلاء بأي تعليق حيال هذه المعلومات. 

 

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