بلاتر ينتظر دعوة من فيفا لحضور كأس العالم 2026



موتينز (أ ب)

علق السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على براءته من الاتهام بالفساد والتلاعب بأموال «فيفا» بعد صدور حكم قضائي جديد لصالحه من محكمة سويسرية، وتم تبرئة بلاتر وميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» للمرة الثانية من تهم الاحتيال والتزوير وسوء الإدارة واختلاس أكثر من مليوني دولار أميركي من أموال فيفا عام 2011، وكانت النيابة العامة في سويسرا قد طعنت في حكم البراءة الأول الصادر بشأنهما في يوليو عام 2022، وطلبت أحكاماً بالسجن لمدة 20 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

ونفى بلاتر وبلاتيني بشكل مستمر ارتكاب أي مخالفات في قضية استمرت عقداً من الزمان، وارتكزت على ادعاءاتهما بوجود اتفاق شفهي لتسوية المبلغ المعني في أحد الأيام. ووافق بلاتر على دفع فيفا مبلغاً يقدر بمليوني فرنك سويسري (ما يعادل الآن 21ر2 مليون دولار) لنجم كرة القدم الفرنسي بلاتيني في فبراير 2011 كراتب إضافي وغير تعاقدي مقابل عمله مستشاراً رئاسياً بين عامي 1998 و2002.

وقال بلاتر بعد جلسة المحكمة اليوم الثلاثاء: «بإمكاني الآن التقاط الأنفاس، أشعر بارتياح كبير، وتتبقى لي سنوات معدودة في حياتي، وقد أصبحت الأمور أكثر هدوءاً». وأضاف السويسري البالغ من العمر 89 عاماً أنه يتطلع للسفر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لحضور مباريات كأس العالم في العام المقبل 2026، ولكنه رهن هذه الرغبة بالحصول على دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وجاء الانتصار الأخير لبلاتر وبلاتيني 69 عاما، بعد تسعة أعوام ونصف العام بالضبط من الكشف عن التحقيق الفيدرالي السويسري، الذي أطلق شرارة الأحداث التي أنهت مسيرة أقوى رجال كرة القدم في ذلك الوقت.