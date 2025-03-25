الصبيحية بطلاً للسوبر الأول في خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

تُوّج فريق الصبيحية بطلاً لكأس السوبر الأول بين بطولات خورفكان، بفوزه المستحق بهدفين دون رد على بطل بطولة اللؤلؤية الرمضانية، في مواجهة قوية جمعت بين الفريقين مساء أمس، جاءت المباراة وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري مميز، وشهدت تنافساً مثيراً على أرض الملعب، إلا أن الصبيحية نجح في حسم اللقاء لصالحه بهدفين نظيفين منحاه اللقب.

حضر اللقاء وتتويج الأبطال سيف عبدالله سيف النقبي، الراعي الرسمي لكأس السوبر، إلى جانب الحكم الدولي السابق علي مخلوف، وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين وسط أجواء احتفالية مميزة، ويُعد هذا التتويج إنجازاً مهماً لفريق الصبيحية، الذي أكد حضوره القوي على ساحة بطولات خورفكان الشعبية، وسط إشادة واسعة من المتابعين والمحبين.