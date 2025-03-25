إندونيسيا تعبر البحرين وتنعش حظوظ التأهل للمونديال



جاكرتا (د ب أ)

أنعش منتخب إندونيسيا حظوظه في التأهل إلى كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك بفوزه الصعب على ضيفه البحريني بهدف في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية.

ويدين الفريق الإندونيسي بالفضل في هذا الفوز لاولي روميني الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 22 ورفع منتخب إندونيسيا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد البحرين عند ست نقاط في المركز الخامس.

وسجل منتخب إندونيسيا انتصاره الثاني في التصفيات مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، فيما مني منتخب البحرين بالهزيمة الرابعة مقابل انتصار وحيد وثلاثة تعادلات. وتم توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة في المرحلة الثالثة بالتصفيات الآسيوية على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب. ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلين على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة من أجل خوض المرحلة الرابعة للتصفيات للتنافس على بطاقتين للمونديال وبطاقة إلى الملحق العالمي.