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الرياضة

بلاتيني يهدد بمقاضاة «فيفا» بعد تشويه سمعته في المحاكم

بلاتيني يهدد بمقاضاة «فيفا» بعد تشويه سمعته في المحاكم
25 مارس 2025 20:42

 
موتينز (د ب أ) 

 

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هدد الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» باتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد براءته من الاتهام بالفساد والتلاعب بأموال «فيفا» بعد صدور حكم قضائي جديد لصالحه من محكمة سويسرية، اليوم الثلاثاء.
وقال بلاتيني: نجحت في رد اعتباري وشرفي، مضيفاً أنه لا يستبعد رفع دعوى قضائية ضد «فيفا» رداً على إدانته في وقت سابق بارتكاب مخالفات أخلاقية ترتبط بالمبالغ المالية محل النزاع. وفي عام 2015، تم منع بلاتر وبلاتيني من مزاولة أي نشاط رياضي حتى عام 2023 رغم تخفيف عقوبة إيقافهما خلال سلسلة من الطعون والاستئنافات.
من جهته، أكد دومينيك نيلين محامي بلاتيني أنه بصدد اتخاذ إجراءات ضد السلطات السويسرية. قال نيلين في بيان «يسعدني تأكيد براءة موكلي تماماً بحكم صادر عن محكمة الاستئناف التي لم تجد أي إجراءات جنائية ذات صلة بعد فحص شامل ودقيق للملفات والشهادات والأدلة».
وأضاف «لا يوجد أي دليل إدانة يعزز قائمة الاتهامات التي طرحها الادعاء العام». وأشار نيلين إلى أن الإجراءات القانونية أدت إلى عواقب سلبية جسيمة على المستويين الشخصي والمهني لبلاتيني الذي كان يتطلع لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في 2016.
وأضاف «لم ينجح الادعاء العام في العثور على أدلة إدانة على مدار أكثر من 10 أعوام، ولم تكن كل هذه الإجراءات مبررة أو مطلوبة». وأتم البيان «بعد فشل الإجراءات الجنائية، نقوم حالياً بتحليل كيفية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن هذه الإجراءات». ويدور النزاع القضائي حول اتهام بلاتر وبلاتيني بالتزوير والاحتيال واختلاس أكثر من مليوني دولار أميركي، دفعها «فيفا» للنجم الفرنسي بلاتيني في فبراير 2011 مقابل عمله مستشاراً لرئيس الاتحاد الدولي خلال الفترة بين عامي 1998 و2002.

بلاتيني
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