الثلاثاء 25 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قطر تخسر أمام قرغيزستان في تصفيات مونديال 2026

قطر تخسر أمام قرغيزستان في تصفيات مونديال 2026
25 مارس 2025 20:52


بشكيك (أ ف ب)
تبددت آمال المنتخب القطري بشكل كبير في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد سقوطه أمام مضيفه قرغيزستان 1-3 الثلاثاء في الجولة الثامنة ضمن المجموعة الأولى للدور الثالث، سجل لقرغيزستان فاليري كيشين (45+1)، وألكسندر ميشتشينكو (82) وعلي ماردون شوكورف (90+3)، فيما سجل هدف المنتخب القطري الوحيد لوكاس مينديس (52) قبل أن يُطرد بالبطاقة الحمراء (55).
وتجمد رصيد «العنابي» عند النقطة العاشرة في المركز الرابع متأخراً بفارق الأهداف عن الإمارات الثالثة التي تلاقي كوريا الشمالية في وقت لاحق.
وسيفقد المنتخب القطري فرص التأهل المباشر رسمياً في حال تحقيق أوزبكستان (16) نتيجة إيجابية أمام إيران المتصدرة (19).
في المقابل، رفع منتخب قرغيزستان رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الخامس، محافظاً على حظوظه في التأهل إلى المرحلة الرابعة التي تشارك بها ستة منتخبات.
يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما ستكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.
وقال مدافع المنتخب القطري، أحمد سهيل: «كنا نأمل أن نحقق الفوز لكننا لم نوفق. أعتقد أننا تعرضنا لبعض الظلم، خصوصاً في الخطأ الذي سجل منه المنتخب القرغيزي هدف السبق وحتى في الطرد أيضاً».
وأضاف «كنا ندرك أهمية النقاط الثلاث، وبالتالي الوضعية أصبحت معقدة، لكن ما زال أمامنا طريق للتأهل إلى المونديال وسنتمسك بتلك الحظوظ»، وأردف «لا نُحمّل لاعباً بعينه أو خطاً من الخطوط مسؤولية الخسارة، وعلينا أن نطوي الصفحة ونفكر في المباراتين الأخيرتين القويتين والصعبتين أمام إيران وأوزبكستان». 

 

أخبار ذات صلة
إندونيسيا تعبر البحرين وتنعش حظوظ التأهل للمونديال
أستراليا تسقط الصين بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026
قرغيزستان
تصفيات كأس العالم
منتخب قطر
منتخب الإمارات
آخر الأخبار
نقل لفخامته تحيات رئيس الدولة.. رئيس أوغندا يستقبل شخبوط بن نهيان
علوم الدار
نقل لفخامته تحيات رئيس الدولة.. رئيس أوغندا يستقبل شخبوط بن نهيان
24 مارس 2025
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
أوكرانيا تعلن موقفها من اتفاقية "البحر الأسود" و"منشآت الطاقة"
اليوم 21:07
روسيا تربط تنفيذ الاتفاقات برفع العقوبات عن الصادرات الزراعية
الأخبار العالمية
روسيا تربط تنفيذ الاتفاقات برفع العقوبات عن الصادرات الزراعية
اليوم 21:01
قطر تخسر أمام قرغيزستان في تصفيات مونديال 2026
الرياضة
قطر تخسر أمام قرغيزستان في تصفيات مونديال 2026
اليوم 20:52
الكرملين يعلن اتفاقه مع واشنطن على هدنة لوقف استهداف منشآت الطاقة
الأخبار العالمية
الكرملين يعلن اتفاقه مع واشنطن على هدنة لوقف استهداف منشآت الطاقة
اليوم 20:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©