قطر تخسر أمام قرغيزستان في تصفيات مونديال 2026



بشكيك (أ ف ب)

تبددت آمال المنتخب القطري بشكل كبير في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد سقوطه أمام مضيفه قرغيزستان 1-3 الثلاثاء في الجولة الثامنة ضمن المجموعة الأولى للدور الثالث، سجل لقرغيزستان فاليري كيشين (45+1)، وألكسندر ميشتشينكو (82) وعلي ماردون شوكورف (90+3)، فيما سجل هدف المنتخب القطري الوحيد لوكاس مينديس (52) قبل أن يُطرد بالبطاقة الحمراء (55).

وتجمد رصيد «العنابي» عند النقطة العاشرة في المركز الرابع متأخراً بفارق الأهداف عن الإمارات الثالثة التي تلاقي كوريا الشمالية في وقت لاحق.

وسيفقد المنتخب القطري فرص التأهل المباشر رسمياً في حال تحقيق أوزبكستان (16) نتيجة إيجابية أمام إيران المتصدرة (19).

في المقابل، رفع منتخب قرغيزستان رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الخامس، محافظاً على حظوظه في التأهل إلى المرحلة الرابعة التي تشارك بها ستة منتخبات.

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما ستكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.

وقال مدافع المنتخب القطري، أحمد سهيل: «كنا نأمل أن نحقق الفوز لكننا لم نوفق. أعتقد أننا تعرضنا لبعض الظلم، خصوصاً في الخطأ الذي سجل منه المنتخب القرغيزي هدف السبق وحتى في الطرد أيضاً».

وأضاف «كنا ندرك أهمية النقاط الثلاث، وبالتالي الوضعية أصبحت معقدة، لكن ما زال أمامنا طريق للتأهل إلى المونديال وسنتمسك بتلك الحظوظ»، وأردف «لا نُحمّل لاعباً بعينه أو خطاً من الخطوط مسؤولية الخسارة، وعلينا أن نطوي الصفحة ونفكر في المباراتين الأخيرتين القويتين والصعبتين أمام إيران وأوزبكستان».