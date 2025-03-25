«ياس أكريس» بطل الجولة الثانية في «جولف أبوظبي»

أبوظبي (وام)

أحرز فريق «ياس أكريس»، لقب الجولة الثانية من دوري «جولف أبوظبي - 6 حفر»، على ميادين نادي أبوظبي سيتي للجولف، بمشاركة 7 فرق.

وتفوق نادي «ياس أكريس»، بمجموع 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن نادي العين للفروسية، وجاء نادي أبوظبي سيتي للجولف ثالثاً بمجموع 7 نقاط.

وستقام الجولة الثالثة مايو المقبل بنادي ياس لينكس للجولف، ضمن هذه المسابقة بنسختها الثانية بهدف تعزيز الشغف باللعبة بين لاعبي المراحل السنية.

ويتم تنظيم البطولة بإشراف اتحاد الإمارات للجولف، بمشاركة 7 فرق، ويتكون كل فريق من 12 لاعباً، ويتناوب 6 لاعبين على المشاركة في كل جولة، واحتساب أفضل نتيجتين من 3 مجموعات، لتحديد نتيجة الفريق.