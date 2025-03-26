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الرياضة

فرص متعددة للتأهل.. منتخب مصر يقترب من المونديال

فرص متعددة للتأهل.. منتخب مصر يقترب من المونديال
26 مارس 2025 12:01

علي معالي (أبوظبي)

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بعد الفوز الأخير لمنتخب مصر على سيراليون ارتفع رصيد «الفراعنة» إلى 16 نقطة وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو، و8 نقاط عن منتخب سيراليون الذي حل في المركز الثالث، وذلك قبل 4 جولات من نهاية التصفيات بالمجموعة الأولى.
ويبقى السؤال ما هي الفرص المتاحة لمنتخب مصر لكي يتأهل إلى مونديال 2026 ؟
والإجابة أنه يتبقى لمنتخب مصر بالتصفيات 4 مباريات أمام إثيوبيا (6 نقاط) وبوركينا فاسو (الثاني 11 نقطة) وجيبوتي (نقطة واحدة) في المركز السادس، غينيا بيساو في المركز الخامس، وفي هذه الحالة أقصى رصيد نقاط قد يصله منتخبات المجموعة هو بوركينا فاسو (23 نقطة) سيراليون (20 نقطة) إثيوبيا (18 نقطة) غينيا بيساو (18 نقطة) جيبوتي (13 نقطة)، أي أن تحقيق منتخب مصر فقط لثلاثة انتصارات من الأربع مباريات يجعله يتأهل مباشرة؛ إذ سيصل رصيده إلى النقطة (25).
وإذ كان من بين المنتخبات التي سيفوز عليها في المباريات المتبقية له منتخب بوركينا فاسو، منافسه المباشر، فيكفي منتخب مصر فوز ثانٍ ليتأهل؛ إذ سيصل إلى النقطة (22) فيما سيتوقف أقصى رصيد نقاط قد يصله منتخب بوركينا فاسو عند (20 نقطة).
يذكر أنه سوف يتأهل عن قارة أفريقيا للمشاركة بكأس العالم 9 منتخبات بشكل مباشر، فيما سيتأهل منتخب واحد عبر الملحق؛ إذ تُلعب المباريات في المجموعات بنظام الذهاب والإياب على أن يتأهل المتصدر مباشرة للمونديال، فيما يتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات في مرحلة فاصلة لتحديد ممثل القارة في الملحق الفاصل.

تصفيات كأس العالم
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