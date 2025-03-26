الشارقة وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الاتحاد للسلة

علي معالي (أبوظبي)

يلتقي في العاشرة من مساء غدٍ الخميس، الشارقة مع شباب الأهلي في نهائي كأس الاتحاد المفتوحة للرجال لكرة السلة، وذلك على صالة نادي الشارقة، في النهائي الأول هذا الموسم بين الفريقين، وكذلك هو أول نهائي في مسابقات الرجال للموسم الجاري، ويُنتظر أن تكون قمة «الملك» و«الفرسان» مثيرة للتتويج بأول ألقاب الموسم، جاء تأهل الفريقين للنهائي بعد فوز الشارقة على البطائح، وشباب الأهلي على النصر في مباراة الدور قبل النهائي.

في المباراة الأولى تخطى «الملك الشرقاوي» حاجز الـ100 نقطة بالفوز على البطائح 108-99، في المباراة التي جرت على صالة نادي الشارقة، تفوق الشارقة في الأرباع الثلاثة الأولى بنتيجة 30-25 و29-28 و34-20، في حين تفوق البطائح في الربع الرابع بنتيجة 26-15، وأدار المباراة طاقم دولي مكوّن من حمزة عباس ومحمد ريان وعلي البناي وراقبها الدولي حسين البلوشي، وشهدت المباراة تألق أكثر من لاعب شرقاوي وكذلك من لاعبي البطائح.

وفي المباراة الثانية، فاز شباب الأهلي على النصر 96-70، بنتيجة أرباع 26-16 و23-21 و27-14 و20-19 وأدارها طاقم دولي مكوّن من حسن حاجي وسالم الزعابي وكوستاس، وراقبها الدولي محمد الشمري، وجاءت المباراة قوية، نجح خلالها «الفرسان» في فرض السيطرة من خلال التفوق في الأرباع الأربعة للمباراة، بفضل الخبرات المتنوعة في صفوف شباب الأهلي من محليين وأجانب.