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الرياضة

العين تستضيف «دولية» التعاون والشرق الأوسط للطيران اللاسلكي

العين تستضيف «دولية» التعاون والشرق الأوسط للطيران اللاسلكي
26 مارس 2025 14:00

 
العين (الاتحاد)

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تعقد اللجنة المنظمة للبطولة الدولية الأولى للطيران اللاسلكي لمجلس التعاون والشرق الأوسط وبالتعاون مع اتحاد الرياضات الجوية مؤتمراً صحفياً موسعاً في الثانية عشرة من ظهر الغد الخميس بالقاعة الكبرى بفندق «راديسون بلو» بالعين للإعلان عن تفاصيل البطولة، التي تستضيفها مدينة العين خلال الفترة من الثاني وحتى السابع من شهر أبريل المقبل بمشاركة أبرع 40 طياراً يمثلون 16 دولة.
وتُعد البطولة الحالية من أبرز الاحداث الرياضية هذا العام لأنها تجمع بين الابتكار العلمي والتكنولوجي والتنافس الرياضي المثير، الذي يعتمد على الإبداع الفردي وروح المغامرة سيما في ظل تنامي هذه الرياضة واتساع رقعة المشاركين في ممارستها متسلحين بكل عوامل الأمن والسلامة، مما يضفي على الحدث أجواء تنافسية وترفيهية وإبداعية معاً.
ويحضر المؤتمر نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية واللواء «م» عبدالله محمد خويدم النيادي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومحمد يوسف المازمي الأمين العام لاتحاد الرياضات الجوية ويوسف العزيزي، ممثل دائرة الطيران المدني، وعلي الأحبابي مدير إيماك الإمارات، والدكتور محمد عبيد الكعبي الرئيس التنفيذي لنادي الصقارين بالعين ومانريكو مانكوسي ممثل شركة ايماك أوروبا.
ويتخلّل المؤتمر عرض تفصيلي عن البطولة وأهدافها وتسليط الضوء على أهمية الحدث في تعزيز السياحة الرياضية بمدينة العين علاوة على إلقاء الضوء ابرز المشاركين وعلى الأنشطة المصاحبة للحدث.

الرياضات البحرية
نصر النيادي
مدينة العين
الطيران اللاسلكي
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