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الرياضة

دعوة توخيل: «افتحوا نافذة يونيو»

دعوة توخيل: «افتحوا نافذة يونيو»
26 مارس 2025 12:42

 
لندن (رويترز)
حث توماس توخيل مدرب إنجلترا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على إعادة جدولة نافذة المباريات الدولية في يونيو قائلاً إنها لا تسمح للاعبين بالحصول على فترة راحة كافية في نهاية الموسم، «الفترة الدولية في يونيو ليست مثالية لأي أحد وفي مقدمتهم اللاعبون، ربما يتعين على الاتحاد الدولي (الفيفا) مراجعة جدول المباريات الدولية ونقل مواجهات يونيو لموعد آخر من أجل سلامة اللاعبين».
وأضاف «لست قلقاً بشأن عدد المباريات التي يخوضها اللاعبون. ما يقلقني أكثر هو عدم حصولهم على راحة حقيقية لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع.. هذه هي المشكلة»، وأقر قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين بوجود مخاوف بشأن سلامة اللاعبين، لكنه قال إن هذه المسألة يمكن التعامل معها جيداً بدعم من الأندية والمدربين.
وأضاف: «هناك أسباب وجيهة من وجهة نظر النادي لزيادة الإيرادات. وهناك أيضاً مخاوف تتعلق بسلامة اللاعبين لأن ضغط المباريات قد يتسبب في المزيد من الإصابات، لا أعتقد أن الأندية تستمع لوجهة نظر اللاعبين بما يكفي.
أعشق كرة القدم لذا لن أتذمر أبداً. لكن لو تم التعامل مع المسألة جيداً من خلال المدربين والأندية، سيحصل اللاعبون على المزيد من الراحة في بعض الفترات». 

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