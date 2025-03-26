«اليويفا» يعاقب رينجرز الاسكتلندي بسبب «لافتة عنصرية»!

لندن (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، غرامة قدرها 30 ألف يورو (32370 دولاراً) على نادي رينجرز وأصدر قراراً بإغلاق مدرجات النادي الاسكتلندي مع إيقاف التنفيذ بعد أن رفعت مجموعة من المشجعين ما وصفه «اليويفا» بأنه لافتة «عنصرية أو تمييزية» أمام ضيفه فناربخشه.

وأضاف اليويفا أن أي انتهاك آخر للقواعد خلال العامين المقبلين سيؤدي إلى إغلاق مدرج كوبلاند خلال مباراة ضمن منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كما فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية على النادي قدرها ثمانية آلاف يورو بسبب سوء سلوك الفريق ووقع عقوبات إضافية بسبب قيام المشجعين بإلقاء مقذوفات (4500 يورو) وإغلاق الممرات (6000 يورو).

وتأتي العقوبات بعد أن رفع مشجعون لافتة كتب عليها «تخلص من الأيديولوجيات الأجنبية. ودافع عن أوروبا» خلال مباراة رينجرز ضد الفريق التركي بالدوري الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال رينجرز إنه سيفرض عقوبات إيقاف مدى الحياة على المتورطين في هذه الواقعة.

وأضاف في بيان: «هذه العقوبات جرس إنذار لقلة من المشجعين الذين يشوهون سمعة النادي».

ويستضيف رينجرز فريق أتليتيك بيلباو في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي في العاشر من أبريل المقبل.