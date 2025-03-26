44 فريقاً يشاركون في «كأس مينا» لكرة القدم بدبي



دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي منافسات بطولة «كأس مينا لكرة القدم» للناشئين التي تنظمها شركة سي بي إف بيرفورمانس بدعم مجلس دبي الرياضي للعام الثالث، ويشارك فيها أكثر من 800 لاعب يمثلون 44 فريقاً من 12 دولة في مختلف قارات العالم يتقدمهم فريق نورويتش الإنجليزي، ملبورن الأسترالي، كورينثيانز البرازيلي، كولومبوس الأميركي، رينجرز الأسكتلندي، والقادسية السعودي، وتحتضن منافساتها ملاعب جبل علي للجولف والرماية خلال الفترة من 9 إلى 14 أبريل 2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله أحمد سالم المهري مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وكريس براون مؤسس كأس مينا، ولوك بلامب من نادي ومنتجع جبل علي للجولف والرماية.

وقال أحمد سالم: «يسر مجلس دبي الرياضي مواصلة دعم هذا الحدث الكبير والتعاون مع شركة سي بي إف بيرفورمانس من خلال هذه البطولة، التي تعد نموذجاً للعلاقة الناجحة التي نسعى إلى تعزيزها مع القطاع الخاص بهدف نشر ممارسة الرياضة والنشاط البدني واستقطاب المواهب الرياضية وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الرياضية».

وأضاف أحمد سالم: «تجمع هذه البطولة نخبة من أفضل الفرق من مختلف دول العالم حيث يشارك فيها أكثر من 800 لاعب بالإضافة إلى المدربين والإداريين وأسر اللاعبين من الفرق الدولية والمحلية المشاركة الذين يصل إجمالي عددهم إلى أكثر من 1000 مما يسهم في دعم السياحة الرياضية، كما أن هؤلاء اللاعبين يمثلون 44 فريقاً من 5 فئات عمرية من 12 إلى 16 سنة من 6 قارات مختلفة من بينهم 22 فريقاً من أوروبا وأفريقيا والهند والأميركتين الشمالية والجنوبية يتنافسون أمام 22 فريقاً من الأكاديميات الحكومية والخاصة في الدولة، لذلك فإنها تمنح فرصة كبيرة للاعبين الناشئين لخوض منافسات حقيقة مع فرق متنوعة من مختلف المدارس الكروية والاحتكاك مع مواهب مهارية جديدة مما يسهم في رفع مستوى اللعب لديهم، ونؤكد حرص مجلس دبي الرياضي على تقديم الدعم وتوفير كل سبل النجاح لهذا الحدث».

قال كريس براون: «فخورون للغاية بكوننا في طليعة البطولات الخاصة بكرة القدم للشباب في منطقة الشرق الأوسط. من خلال تنظيم كأس مينا، نحن نقدم تجارب كرة قدم عالمية إلى دبي، موحدين المواهب الشابة من جميع أنحاء العالم على نفس المسرح. هذه البطولة ستكون الأفضل على الإطلاق، ولا يسعنا الانتظار لاستقبال الفرق واللاعبين والجماهير في نسخة لا تُنسى».

ومن جانبه قال لوك بلامب: «نحن سعداء لرعاية واستضافة هذه البطولة المهمة التي تقام للعام الثالث على التوالي وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي ومنظمي البطولة نطمح أن تحقق هذه البطولة أهدافها المرجوة من تطوير مهارات لاعبينا الناشئين من خلال التنافس الشريف مع الفرق من مختلف دول العالم، وسنحرص في نادي ومنتجع جبل علي أن نوفر كل سبل الراحة والسلامة للمشاركين والمنظمين والوفود القادمة مع الفرق».

وسيتم بث هذا الحدث المثير مباشرة على قناة كأس مينا على يوتيوب، مما يتيح للمشجعين من جميع أنحاء العالم متابعة المنافسات في الوقت الفعلي، وتتاح الملاعب بالمجان للجمهور مع إمكانية الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات التي ستقام على هامش البطولة.