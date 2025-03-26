كلويفرت مع إندونيسيا.. مجرد بداية أمام 70 الف مشجع



جاكرتا (أ ف ب)

اعتبر الهولندي باتريك كلويفرت مدرب إندونيسيا أن الفوز على البحرين بهدف في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، كان «مجرد البداية»، وأحيت إندونيسيا آمالها في بلوغ المونديال الذي تحتضنه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بفوزها على أرضها في جاكرتا بحضور قرابة 70 ألف مشجع، ما رفع رصيدها إلى تسع نقاط في المركز الرابع ضمن المجموعة الثالثة، بفارق نقطة عن السعودية الثالثة وأربع عن أستراليا الثانية.

وكانت اليابان المتصدرة حسمت تأهلها في الجولة السابعة، كما صدارة المجموعة بعد التعادل مع السعودية الثلاثاء، وتحتل البحرين المركز الخامس بست نقاط بفارق الأهداف عن الصين متذيلة الترتيب.

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.

وأشاد كلويفرت بالجماهير التي حضرت بكثافة في ملعب «جي بي كاي»، قائلاً «كان الأمر رائعاً، كنا نعلم أن الأجواء ستكون على هذا النحو، 69 ألف شخص يهتفون. أريد أن أشكر الجماهير على دعمهم لنا في الملعب».

وأضاف المدرب أن فريقه الذي يتكون في الغالب من لاعبين مجنسين مولودين في هولندا، استحق هذا الفوز الذي كان الثاني فقط في ثماني مباريات خلال هذه المرحلة من التصفيات، والأول له شخصيا بعد خسارة مدوية أمام أستراليا 1-5 في بداية مشواره.

وتابع «علينا أولاً أن نكون سعداء جداً بهذه النتيجة، لقد استحققنا الفوز بالفرص التي صنعناها وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف»، وتنتظر إندونيسيا مباراتان حاسمتان، حيث تستضيف الصين في يونيو، قبل أن تحل على اليابان في آخر مباريات المجموعة.