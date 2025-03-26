الأربعاء 26 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أين يقضي كين عطلته الصيفية؟

أين يقضي كين عطلته الصيفية؟
26 مارس 2025 14:07


لندن (د ب أ)
قال هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إن اللاعبين ليس لديهم أي صوت عندما يتعلق الأمر بمواعيد المباريات ووضع البرامج، ولكنه لن يرفض أبداً اللعب، خاصة أنه يبحث دائماً عن الفوز بالكؤوس، ومع زيادة مباريات دوري الأبطال، وتوسيع بطولة كأس العالم، والتوسيع الأخير للبطولة الأوروبية، فإن اللاعبين الكبار يخوضون مباريات أكثر من أي وقت مضى.
ويوجد بايرن ميونيخ في صراع المنافسة على لقب دوري الأبطال، كما أنه يشارك في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية المجددة التي تقام هذا الصيف- مع وجود فترة توقف دولي بينهما- لذلك قد لا يحصل كين على عطلة صيفية ذات معنى.
ولكن كين 31 عاماً ينوي اللعب بقدر المستطاع، حيث يسعى لحصد أول ألقابه. وقال:«لأكون صريحاً، لا أعتقد أن اللاعبين يستمع إليهم كثيراً، لكن أيضاً الجميع يريد حصته، بطولته، وجائزته، واللاعبون هم من يجب عليهم المضي قدماً، والتعامل مع الأمر».
وأضاف:«ولكن هذا هو الوضع. أحب لعب كرة القدم. لذلك لن أشتكي بشأن لعب كرة القدم». وأردف:«أعتقد أنه إذا تم إدارة الأمر بشكل جيد، مع مدربيك ومديرك الفني وأنديتك، هناك طرق للحصول على المزيد من الراحة في بعض اللحظات».
وأكد: «ولكن هذا ليس بالأمر السهل، وليس موقفاً سهلاً. أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك توازن من الجانبين، لكن علينا أن نرى كيف ستسير الأمور». وأكمل:«في النهاية، من الصعب الاختيار لأن كل مباراة مهمة. اللعب لبايرن ميونيخ مهم. اللعب لإنجلترا مهم». وأكد:«كل شخص لديه هدف يريد تحقيقه، وكلاعب يجب أن تتقبل هذا». بالتأكيد لا يرغب كين في أن يبطئ مسيرته الدولية، حيث يهدف لكسر رقم بيتر شيلتون من حيث عدد المباريات الدولية التي خاضها مع المنتخب الإنجليزي.
شارك مهاجم توتنهام السابق في 105 مباريات دولية، وسجل هدفه رقم 71 يوم الاثنين الماضي في المباراة التي فاز بها 3/ صفر على منتخب لاتفيا يوم الاثنين الماضي. ويبتعد كين، الذي خاض مباراته الأولى مع المنتخب الإنجليزي قبل 10 أعوام، بفارق 20 مباراة عن رقم شيلتون. 

 

 

أخبار ذات صلة
ضربة موجعة لبايرن ميونيخ
دعوة توخيل: «افتحوا نافذة يونيو»
هاري كين
المنتخب الإنجليزي لكرة القدم
نادي بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
صورة موضوعية
التعليم والمعرفة
باحثون يكشفون تفاصيل جديدة حول بروتين رئيسي مرتبط بمرض باركنسون
اليوم 16:03
مليار دولار.. «الفيفا» يعلن جوائز مونديال الأندية رسمياً
الرياضة
مليار دولار.. «الفيفا» يعلن جوائز مونديال الأندية رسمياً
اليوم 15:47
"المالية" تطلق مبادرات إنسانية ومجتمعية خلال شهر رمضان
اقتصاد
"المالية" تطلق مبادرات إنسانية ومجتمعية خلال شهر رمضان
اليوم 15:41
نهيان بن مبارك
علوم الدار
قمة AIM للاستثمار تستضيف الدورة الثالثة من "حكومات العالم حاضنة للتسامح"
اليوم 15:29
اتحاد الكرة يفاضل بين مدربين أوروبيين ولاتينيين لاختيار «بديل بينتو»
الرياضة
اتحاد الكرة يفاضل بين مدربين أوروبيين ولاتينيين لاختيار «بديل بينتو»
اليوم 15:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©