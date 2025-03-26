أين يقضي كين عطلته الصيفية؟



لندن (د ب أ)

قال هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إن اللاعبين ليس لديهم أي صوت عندما يتعلق الأمر بمواعيد المباريات ووضع البرامج، ولكنه لن يرفض أبداً اللعب، خاصة أنه يبحث دائماً عن الفوز بالكؤوس، ومع زيادة مباريات دوري الأبطال، وتوسيع بطولة كأس العالم، والتوسيع الأخير للبطولة الأوروبية، فإن اللاعبين الكبار يخوضون مباريات أكثر من أي وقت مضى.

ويوجد بايرن ميونيخ في صراع المنافسة على لقب دوري الأبطال، كما أنه يشارك في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية المجددة التي تقام هذا الصيف- مع وجود فترة توقف دولي بينهما- لذلك قد لا يحصل كين على عطلة صيفية ذات معنى.

ولكن كين 31 عاماً ينوي اللعب بقدر المستطاع، حيث يسعى لحصد أول ألقابه. وقال:«لأكون صريحاً، لا أعتقد أن اللاعبين يستمع إليهم كثيراً، لكن أيضاً الجميع يريد حصته، بطولته، وجائزته، واللاعبون هم من يجب عليهم المضي قدماً، والتعامل مع الأمر».

وأضاف:«ولكن هذا هو الوضع. أحب لعب كرة القدم. لذلك لن أشتكي بشأن لعب كرة القدم». وأردف:«أعتقد أنه إذا تم إدارة الأمر بشكل جيد، مع مدربيك ومديرك الفني وأنديتك، هناك طرق للحصول على المزيد من الراحة في بعض اللحظات».

وأكد: «ولكن هذا ليس بالأمر السهل، وليس موقفاً سهلاً. أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك توازن من الجانبين، لكن علينا أن نرى كيف ستسير الأمور». وأكمل:«في النهاية، من الصعب الاختيار لأن كل مباراة مهمة. اللعب لبايرن ميونيخ مهم. اللعب لإنجلترا مهم». وأكد:«كل شخص لديه هدف يريد تحقيقه، وكلاعب يجب أن تتقبل هذا». بالتأكيد لا يرغب كين في أن يبطئ مسيرته الدولية، حيث يهدف لكسر رقم بيتر شيلتون من حيث عدد المباريات الدولية التي خاضها مع المنتخب الإنجليزي.

شارك مهاجم توتنهام السابق في 105 مباريات دولية، وسجل هدفه رقم 71 يوم الاثنين الماضي في المباراة التي فاز بها 3/ صفر على منتخب لاتفيا يوم الاثنين الماضي. ويبتعد كين، الذي خاض مباراته الأولى مع المنتخب الإنجليزي قبل 10 أعوام، بفارق 20 مباراة عن رقم شيلتون.