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الرياضة

626 يوماً.. 53 % نسبة نجاح باولو بينتو مع «الأبيض»!

626 يوماً.. 53 % نسبة نجاح باولو بينتو مع «الأبيض»!
26 مارس 2025 14:17

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

وضع قرار اتحاد الكرة بإقالة البرتغالي باولو بينتو من تدريب منتخب الإمارات حداً لرحلة استمرت أقل من عامين (626 يوماً) في القيادة الفنية لـ «الأبيض»، منذ توليه المهمة في 9 يوليو 2023 وحتى فجر 26 مارس، والذي شهد إقالته وجهازه الفني المعاون بعد فوز «الأبيض» الصعب على كوريا الشمالية 2-1 في الجولة الثامنة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.
وقاد بينتو (55 عاماً)، المدرب السابق لمنتخب البرتغال بين 2010 و2014، «الأبيض» في 26 مباراة دولية، حقق خلالها المنتخب الفوز في 14، والتعادل في 5، مقابل الخسارة في 7، بنسبة انتصارات بلغت 53.8%. وسجل المنتخب خلال مشواره مع بينتو 50 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 26 هدفاً.
ويحتل «الأبيض» حالياً المركز الثالث في المجموعة الأولى في تصفيات المونديال، برصيد 13 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن إيران المتصدر وأول المتأهلين عن المجموعة، و4 نقاط عن أوزبكستان الوصيف.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.
وقال اتحاد الكرة في بيان مقتضب: «قرر اتحاد كرة القدم إقالة مدرب منتخبنا الوطني الأول البرتغالي باولو بينتو وجهازه الفني المساعد من مهام تدريب المنتخب»، دون الإعلان عن اسم البديل الذي سيقود «الأبيض» في المرحلتين الأخيرتين من الدور الثالث أمام أوزبكستان في 5 يونيو وقيرغيزستان في 10 من نفس الشهر

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باولو بينتو في سطور:
العمر: 55 عاماً
الجنسية: البرتغال
تولى تدريب «الأبيض»: 9 يوليو 2023
تاريخ الإقالة: 26 مارس 2025

إحصائيات باولو بينتو مع «الأبيض»:
26 مباراة
14 فوزاً
5 تعادلات
7 خسائر
أهداف له: 50
أهداف عليه: 26

منتخب الإمارات
المنتخب الوطني
باولو بينتو
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