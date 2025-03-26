مليار دولار.. «الفيفا» يعلن جوائز مونديال الأندية رسمياً

زيوريخ (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم النظام المعتمد لتوزيع مكافآت مسابقة كأس العالم لكرة القدم للأندية، حيث تم تخصيص جائزة إجمالية قدرها مليار دولار للأندية الـ 32 المشاركة في البطولة، مع اعتماد نموذج تضامني رائد ينطوي على إيرادات مهمة، وذلك طبقاً لما تنص عليه التقديرات المبدئية لميزانية بطولة كأس العالم للأندية وبعد مناقشات مثمرة مع الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك رابطة الأندية الأوروبية، وعقب مصادقة مجلس فيفا.

وفي هذا الصدد، قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي: «إن نظام التوزيع الخاص ببطولة كأس العالم للأندية يعكس الذروة التي وصلت إليها كرة قدم الأندية بقدر ما يمثل أكبر مبلغ مالي على الإطلاق للجوائز المخصصة لإحدى بطولات كرة القدم التي تقام بنظام سبع مباريات «في الطريق إلى النهائي» بدءاً من دور المجموعات ومروراً عبر الأدوار الإقصائية، حيث من المزمع أن يحصل الفريق الفائز على مكافأة مالية قدرها 125 مليون دولار». واستطرد: «بالإضافة إلى الجائزة المالية المخصصة للفرق المشاركة، هناك أيضاً برنامج استثمار تضامني غير مسبوق نهدف من خلاله إلى تخصيص مبلغ مالي إضافي لا يقل عن 250 مليون دولار لتستفيد منه كرة القدم في شتى أنحاء العالم، إذ من شأن هذه المبادرة التضامنية أن تعزز بالفعل جهودنا المستمرة نحو جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق».

وأكد: «لن يقتصر الأمر على ذلك، إذ لن يحتفظ فيفا بأي أموال من إيرادات هذه البطولة، التي سيتم توزيعها بالكامل على كرة قدم الأندية، كما لن تكون هناك حاجة للجوء إلى احتياطيات فيفا، المخصصة أصلاً لخدمة أهداف تطوير كرة القدم عبر العالم من خلال الاتحادات الوطنية الـ 211 المنضوية تحت مظلة فيفا».

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدوم أن نظام توزيع إيرادات نسخة 2025 يقوم على الأركان التالية: جائزة مالية إجمالية قدرها مليار دولار، موزعة على النحو التالي: 475 مليون دولار للأداء الرياضي، و525 مليون دولار للمشاركة.

المبلغ المخصص للأداء الرياضي يتم تقسيمه بداية من دور المجموعات (حيث يخوض كل فريق ثلاث مباريات)، بحيث يتم توزيع مليوني دولار لكل نادٍ عن كل فوز فيما يتم توزيع مليون دولار لكل نادٍ عن كل تعادل.

وفي مرحلة دور الـ16 يحصل كل نادٍ 7.8 مليون دولار، فيما يحصل كل ناد في دور الثمانية 13.125 مليون دولار، وفي الدور قبل النهائي يحصل على 21 مليون دولار، وفي النهائي يحصل كل فريق على 30 مليون دولار، فيما يحصل البطل على 40 مليون دولار.

أما المبلغ المخصص للمشاركة والبالغ 525 مليون دولار تم تقسيمه كالتالي، يحصل كل نادٍ مشارك من أوروبا على مبلغ يتراوح من 12.81 مليون دولار إلى 19.38 مليون دولار بناء على تصنيف يعتمد على معايير رياضية وتجارية. أما أندية أميركا الجنوبية فيحصل كل نادٍ مشارك منها على 15.21 مليون دولار نظير مشاركته، فيما يحصل كل ناد مشارك من شمال ووسط أميركا والبحر الكاريبي على 9.55 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي يحصل عليه كل نادٍ مشارك من قارتي آسيا وأفريقيا، فيما يحصل كل نادٍ مشارك من أوقيانوسيا على 3.58 مليون دولار.