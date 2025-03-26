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الرياضة

«تحدي صير بني ياس» يُدشن منافساته 5 أبريل

«تحدي صير بني ياس» يُدشن منافساته 5 أبريل
26 مارس 2025 17:00

أبوظبي (الاتحاد)
بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الأولى من «تحدي صير بني ياس»، إذ تفصلنا عشرة أيام عن موعد الحدث المرتقب، والذي تنظمه شركة كابيتال 360 لتنظيم الفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وبالشراكة مع سلسلة سباقات ترايثلون تحدي العائلة.
ومع اقتراب الموعد المحدّد، تتسارع وتيرة التحضيرات لضمان عطلة نهاية أسبوع حافلة بالحماس والتحديات، وخوض تجربة رياضية وترفيهية مميزة وسط الطبيعة الخلابة، مما يجعل الحدث محط اهتمام عشاق الرياضة في سياق توسيع رقعة الفعاليات الرياضية المجتمعية في أبوظبي.
ويستعد المشاركون إلى خوض سباقات مختلفة ضمن «تحدي صير بني ياس»، الذي يمنح المشاركين فرصة لاختبار قدراتهم، وتشمل الفئات الرسمية سباق المسافة الطويلة التي تتألف من 3.8 كم سباحة، 180 كم دراجات، 42.2 كم جري. وكذلك سباق المسافة المتوسطة التي تنقسم إلى 1.9 كم سباحة، 96 كم دراجات، 21.1 كم جري. إضافة إلى السباق الأولمبي الذي يتوزع بين 1.5 كم سباحة، 45 كم دراجات، 10 كم جري.
ويتيح سباقا المسافة المتوسطة والأولمبي فرصة تأهيل المقيمين في دولة الإمارات للمشاركة في بطولة العالم للترايثلون 2025 في أستراليا.
وبالنسبة لمن يبحث عن تحدٍ مختلف، تقدم السباقات المجتمعية خيارات متاحة لجميع الأعمار، بما في ذلك فعاليات السباحة وركوب الدراجات والجري، بالإضافة إلى تحديات الشاطئ وأشجار القرم، التي تتميز بسباقات السباحة والجري وسباقات الكاياك السريعة، في تجربة رياضية فريدة في قلب الطبيعة، والتي ما زال التسجيل فيها متاحاً.
سيتمكن المشاركون من الوصول إلى جزيرة صير بني ياس بكل سهولة، بتشغيل عبّارات بأوقات منتظمة أثناء فعالية «تحدي صير بني ياس»، مما يضمن تجربة سفر مريحة وسَلِسة للمشاركين والزوّار القادمين إلى الجزيرة من البَّر الرئيسي في أبوظبي.
كما توفّر الجزيرة خيارات إقامة متنوعة تناسب جميع المشاركين، مما يمنح الزوّار فرصة اختيار التجربة التي تناسبهم.
لا يقتصر «تحدي صير بني ياس» على السباقات فقط، بل يمثل فرصة لاكتشاف واحدة من أروع الوجهات الطبيعية في المنطقة، إذ يمكن للمشاركين والمشجعين الاستمتاع بتجارب استثنائية، منها رحلات السفاري البرية لاستكشاف أكثر من 17 ألف حيوان في بيئته الطبيعية، ورياضات التجديف والمغامرات المائية، بما في ذلك التجديف بين أشجار القرم، وركوب الخيل، وركوب الدراجات الجبلية والمشي لمسافات طويلة، والجولات الأثرية لاكتشاف التاريخ العريق للجزيرة.

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