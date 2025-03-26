9 أشواط في سباق العين للخيول

عصام السيد (العين)

ينظم مضمار نادي العين للفروسية والرماية، غداً الخميس، السباق السابع «المؤجل» للموسم الجاري ويشهد السباق مشاركة 135 من الخيول العربية الأصيلة، بمجموع جوائز تصل إلى 510 آلاف درهم، موزعة على تسعة أشواط متنوعة المسافات، ومخصّصة لخيول التكافؤ، والمبتدئة، والإنتاج المحلي.

وينطلق الحفل في الساعة الخامسة مساءً بالشوط الأول لمسافة 2000 متر، ومخصّص لخيول التكافؤ في سن أربع سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه المالية 70 ألف درهم.

وخصّص الشوط الثاني لمسافة 2000 متر لخيول التكافؤ في سن أربع سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه المالية 70 ألف درهم، وخصّص الشوط الثالث لمسافة 1800 متر للخيول المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه المالية 70 ألف درهم، وخصص الشوط الرابع لمسافة 1400 متر لخيول الإنتاج المحلي المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه المالية 40 ألف درهم، فيما خصص الشوط الخامس لمسافة 1400 متر لخيول الإنتاج المحلي المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه المالية 40 ألف درهم.

وخصص الشوط السادس لمسافة 1400 متر لخيول التكافؤ في سن أربع سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه المالية 70 ألف درهم، فيما خصص الشوط السابع لمسافة 1000 متر للخيول المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه المالية 40 ألف درهم.

وخصص الشوط الثامن لمسافة 1000 متر للخيول المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه المالية 40 ألف درهم، ويختتم الحفل بالشوط التاسع لمسافة 1000 متر، لخيول التكافؤ من الإنتاج المحلي في سن أربع سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه المالية 70 ألف درهم.

وأكدت اللجنة المنظمة بمضمار نادي العين، اكتمال الترتيبات لانطلاقة سباق الخيول في النادي، مع فرص للجمهور للفوز بجوائز نقدية عبر ترشيحات الخيول الفائزة من الشوط الأول إلى الشوط السابع.



الترشيحات:

1 نسرين الوثبة، خنجر، الحازم

2 صابر، سفير، نجود

3 الشاهين، صافي، دهما دريم

4 جحفل، سديد، مسبار

5 روفان، راسخ الوثبة، المبارك

6 منهية عذبة، مجدي، جمره

7 المندفع، رنيم، عقلة

8 تعدو، ثيلال، فرح بينونة

9 ربدان الحصن، المنافية، روعة