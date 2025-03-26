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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» سابعاً في «غرب آسيا تحت 23»

«الأبيض الأولمبي» سابعاً في «غرب آسيا تحت 23»
26 مارس 2025 17:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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أنهى منتخبنا الوطني الأولمبي مشواره في النسخة السادسة لبطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 سنة بعمان، في المركز السابع، بفوزه أمام لبنان 3-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين، الثلاثاء، على استاد السيب في العاصمة العمانية مسقط.
وسجل أهداف «الأبيض الأولمبي» جونيور ندياي في الدقيقة 6، وعيسى خلفان في الدقيقة 56، وعلي البلوشي في الدقيقة 92، وهو الفوز الأول لمنتخبنا بعد خسارتين على التوالي أمام البحرين 0-1، والسعودية 0-2 في النسخة الحالية.
من جهته، توج المنتخب العماني بلقب البطولة التي شهدت مشاركة 8 منتخبات، وذلك بالفوز على منافسه الأردن 3-1 في النهائي على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي. وشهدت بقية المباريات فوز سوريا على البحرين 1-0، والسعودية أمام الكويت 2-0، حيث حل المنتخب السوري ثالثاً، والبحرين رابعاً، والسعودية في المركز الخامس، والكويت سادساً، والإمارات سابعاً، ولبنان ثامناً.
وتدخل المشاركة في بطولة غرب آسيا ضمن تحضيرات «الأبيض الأولمبي» لخوض الاستحقاق الأهم والمتمثل في التصفيات الآسيوية في سبتمبر وأكتوبر 2025، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 بالسعودية.

 

المنتخب الأولمبي
الأبيض الأولمبي
بطولة غرب آسيا
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