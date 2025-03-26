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الرياضة

تأجيل 75% من مباريات «البلاي أوف» في دوري الطائرة

تأجيل 75% من مباريات «البلاي أوف» في دوري الطائرة
26 مارس 2025 18:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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فاز الجزيرة أمام مضيفه بني ياس 3-0 في ذهاب مرحلة الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» لدوري الرجال للكرة الطائرة، على أن يلتقي الفريقان إياباً مساء الجمعة على صالة «مبادلة دوم» في نادي الجزيرة، في الطريق إلى النهائي.
وحسم «فخر أبوظبي» مواجهة الذهاب بنتائج الأشواط «28-26,25-20,25-22»، ليضع قدماً في النهائي، في الوقت الذي يعوّل فيه «السماوي» على تحقيق الفوز في مواجهة الإياب المنتظرة، وخوض مواجهة ثالثة وفاصلة تُلعب في 8 أبريل المقبل.
واقتصرت انطلاق مرحلة «البلاي أوف» لدوري الطائرة على مواجهة «السماوي» و«فخر أبوظبي»، في الوقت الذي تأجلت فيه ما نسبته 75% من المباريات حتى أبريل المقبل، حيث تقام جولة الذهاب في 4 أبريل وتشهد مواجهات النصر وشباب الأهلي في «ديربي مثير» في الطريق نحو مواجهة المتأهل من بني ياس والجزيرة، بينما يلتقي في مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، حتا والعين، الوصل وعجمان.
في المقابل، تُلعب جولة الإياب في 8 أبريل المقبل، فيما حدد الاتحاد يوم 11 أبريل المقبل موعداً للمباريات الفاصلة حال التعادل في نتائج الذهاب والإياب، على أن تُلعب الأدوار النهائية في منتصف أبريل المقبل.
وهي المرة الأولى التي تشهد فيها منافسة الدوري إقامة جزء من مواجهات «البلاي أوف» مبكراً، على أن تستكمل مباريات ذات المرحلة في وقت لاحق. وشهدت منافسة دوري الطائرة في الموسم الحالي 2024-2025 مشاركة 9 أندية بعد عودة الوحدة، وتأهلت أندية «السماوي»، و«العميد»، و«الفرسان»، و«فخر أبوظبي» للمنافسة على لقب بطل درع الدوري في الموسم الحالي، في الوقت الذي تلعب فيه بقية الأندية على تحديد المراكز.
من جانبه، هنأ سلطان صالح الواحدي، مشرف طائرة الجزيرة، فوز فريقه المستحق أمام بني ياس، وقال: «خضنا مواجهة قوية أمام السماوي، والفوز ترجمة لجهود اللاعبين والرغبة في القتال، وتنتظرنا مواجهة أكثر صعوبة في جولة الإياب حيث لا يملك المنافس ما يخسره»، لافتًا إلى جاهزية «فخر أبوظبي» للاستمرار في رحلة الدفاع عن لقب الموسم الماضي.
واحتفل الجزيرة في موسم 2023-2024، بمعانقة «درع دوري الطائرة» بعدما كرّر فوزه على منافسه الوصل 3-2 في إياب الدور النهائي، ليحصد اللقب الرابع في تاريخه والأول منذ نحو عقدين بعد آخر تتويج موسم 2001-2002، علاوة على موسمي 1980-1981,1981-1982.
وحول تأجيل بقية مواجهات مرحلة «البلاي أوف» حتى أبريل المقبل، أضاف الواحدي: «التغييرات على الجدولة المعلنة مسبقاً ترجع إلى المسؤولين في الاتحاد وهم الأدرى بالمصلحة العليا. من جانبنا في الجزيرة، التزمنا بجانب الأخوة في بني ياس بالأجندة المعلنة مسبقاً والجدول الزمني للمنافسة».

الكرة الطائرة
دوري الطائرة
الجزيرة
بني ياس
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