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الرياضة

5 ميداليات لـ«الشارقة الرياضي للمرأة» في «الاتحاد للمبارزة»

5 ميداليات لـ«الشارقة الرياضي للمرأة» في «الاتحاد للمبارزة»
26 مارس 2025 21:30

 
الشارقة (وام)

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حقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة نتائج لافتة خلال مشاركته في بطولة الاتحاد للمبارزة لفئتي العمومي وتحت 17 سنة التي نظّمها اتحاد الإمارات للمبارزة في صالة المزهر الرياضية بدبي، بمشاركة واسعة من أندية الدولة.
وفي منافسات فئة العمومي، تألقت لاعبات النادي بتحقيق ذهبيتين وبرونزيتين، حيث فازت مريم الدغيدي بالمركز الأول في سلاح السابر، وتوّجت أفروديت أحمد بذهبية سلاح الإيبيه بعد سلسلة من الانتصارات القوية، وفي الفئة نفسها أحرزت زينب موسى، الميدالية البرونزية في سلاح الفلوريه، بينما حصلت زينب الحوسني، على برونزية في سلاح الإيبيه.
وفي منافسات فئة تحت 17 سنة، نجحت شمة حميد السويدي، في إضافة ذهبية ثالثة لرصيد النادي بعد فوزها بالمركز الأول في سلاح السابر وسط أداء فني مميز، ومنافسة قوية حتى الجولة الختامية.

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