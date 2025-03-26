«الليجا» تبحث عن 8 لاعبين في الإمارات



دبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، عن تنظيم فعاليات برنامج انتقاء المواهب في دبي على مدار اليومين القادمين، لانتقاء 8 لاعبين واعدين بواقع 4 لاعبين و4 لاعبات للقيام ببرنامج تدريبي متكامل في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك من بين 200 لاعب ولاعبة من مختلف الأكاديميات في الإمارات يشاركون في تجارب اختبارات الأداء في مركز الأداء العالي في مدينة دبي الرياضية.

وجاء الإعلان عن تفاصيل البرنامج الذي يحمل اسم «لاليجا إف سي فيوتشرز لانتقاء الجيل القادم»، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بحضور راؤول أوستالي رئيس التسويق والمحتوى في لاليجا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودانيلز بيتروفس الرئيس التنفيذي لمركز الأداء العالي في مدينة دبي الرياضية، وروبن كانو سييرا المسؤول الفني لمشاريع كرة قدم لاليجا في إسبانيا.

وجاء اختيار الإمارات لإقامة هذه الاختبارات بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية في المنطقة، وما تضمه حالياً من أفضل أكاديميات كرة القدم للواعدين، حيث تم تحديد خمس دول أساسية، وسبق انتقاء لاعبين من الولايات المتحدة الأميركية وجنوب أفريقيا، كما تستكمل في فيتنام وجواتيمالا.

وسيتم التركيز على انتقاء اللاعبين واللاعبات وفق المواهب والمهارات التي يتمتعون بها، إلى جانب مراعاة السلوك والروح الإيجابية وكافة الجوانب الأخرى داخل وخارج الملعب، من أجل تطبيق الغايات التي يسعى من خلالها البرنامج إلى تنمية مهارات الواعدين بشكل متكامل وبناء شخصية الرياضي التي تقوم على القيم الإيجابية.

ويحظى اللاعبون الذين سيتم اختيارهم، بفرصة خوض التدريبات في العاصمة مدريد، إلى جانب زيارة الأندية هناك، والتعرف على مختلف جوانب كرة القدم الإسبانية في تجربة مميزة لهذه الفئات العمرية الواعدة.