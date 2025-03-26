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الرياضة

رافينيا وأراوخو يغيبان عن برشلونة في مواجهة أوساسونا

رافينيا وأراوخو يغيبان عن برشلونة في مواجهة أوساسونا
26 مارس 2025 21:00

 
برشلونة (أ ف ب)

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يغيب الجناح البرازيلي رافينيا والمدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو العائدان من ارتباطاتهما الدولية عن صفوف برشلونة في المباراة المؤجلة أمام أوساسونا في الدوري الخميس، وفقاً لما أكد مدرب متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الألماني هانزي فليك.
قال فليك في مؤتمر صحفي عشية المباراة المؤجلة من المرحلة الـ 27 بسبب وفاة أحد أطباء النادي الكاتالوني «رافينيا وأراوخو لن يلعبا غداً، ولن يكونا جزءاً من الفريق. أمامهما رحلة طويلة للعودة، والوضع ليس مثاليا. عليهما التعافي والتدرّب بداية، وسنرى إن كانا جاهزين لمباراة الأحد ضد جيرونا».
وأوضح مدرب برشلونة أنه لا يريد المخاطرة، بعدما شارك الجناح البرازيلي في الخسارة أمام الأرجنتين 1-4 مساء الثلاثاء ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، في حين أن المدافع الأوروجوياني رغم إراحته في التعادل السلبي أمام بوليفيا في اليوم ذاته، فهو يعود من إصابة أبعدته طويلاً عن الملاعب.
رفض المدرب الألماني تقديم «الأعذار»، مؤكداً أن النادي الكاتالوني الذي يتصدر الدوري برصيد 60 نقطة متساوياً مع غريمه ريال مدريد قادر على «الفوز على أي فريق» حتى عندما لا تكون تشكيلته بكامل قوتها، وأن بعض اللاعبين «لم يحصلوا على الراحة اللازمة».
وكان من المقرر أن تقام مباراة أوساسونا في الثامن من مارس ضمن منافسات المرحلة الـ 27، لكن تم تأجيلها بسبب الوفاة المفاجئة لطبيب النادي الكاتالوني كارليس مينارو.
تمت إعادة جدولة اللقاء إلى الخميس مساء على الرغم من معارضة كلا الناديين.
وعندما سُئل عن هذا التأجيل، الذي جاء بعد فترة التوقف الدولي، شدد فليك على أنه «لا يستطيع فعل أي شيء» حيال ذلك، لكنه طلب من الاتحادين الأوروبي لكرة القدم «ويفا» والدولي «فيفا» وضع معيار يتطلب من اللاعبين الحصول على «يومين أو ثلاثة أيام على الأقل من الراحة» بعد التزاماتهم الدولية مع منتخباتهم قبل العودة لارتداء قميص الأندية التي يدافعون عن ألوانها.
ويخوض برشلونة الذي ما زال في سباق الصراع على لقب الدوري، وتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي كأس الملك، 7 مباريات خلال عشرين يوماً: ضد أوساسونا الخميس وجيرونا الأحد، وأتلتيكو مدريد في الثاني من أبريل المقبل في إياب الكأس (4-4 ذهاباً)، وريال بيتيس وليجانيس في الخامس و12 منه تواليا، يتخللها مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في المسابقة القارية الأم ذهاباً وإياباً في 9 و15 أبريل. 

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