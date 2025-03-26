تعديلات جوهرية على قانون كرة القدم والتطبيق1 يوليو المقبل



معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم «أيفاب» عن تعديلات هامة على قانون لعبة كرة القدم، والذي سيدخل التنفيذ مطلع يوليو المقبل قبل انطلاق موسم 2025-2026، وشملت التعديلات عدة قوانين تتعلق بالأحداث داخل الملعب وتعد أبرزها بهدف الحد من حالات الاعتراض الفردي أو الجماعي على قرارات التحكيم، والتي تسيء لصورة اللعبة، وقد مست التعديلات أكثر من 11 مادة في قانون كرة القدم تتعلق باللاعبين وحارس المرمى، والحكم وحكم تقنية الفيديو.

حيث شددت التعديلات الجديدة ضرورة حصر التواصل مع الحكم بالكابتن فقط بشكل محترم لشرح القرارات الهامة، وفق إرشادات أساسية نرصدها كما يلي:

1. التفاعل الطبيعي بين اللاعبين والحكم مسموح به لتجنب الاحتقان.

2. أي لاعب (حتى الكابتن) يظهر اعتراضاً لفظياً أو جسدياً سيتم إنذاره (بطاقة صفراء).

3. الحكم يشرح القرارات الهامة للكابتن أو اللاعب المعني فقط.

4. بعد القرارات الكبرى:

فقط لاعب واحد (الكابتن غالباً) يسمح له بالاقتراب من الحكم وباحترام، الحكم يمكنه منع اللاعبين الآخرين من الاقتراب بالإشارة أو الكلام، والكابتن مسؤول عن إبعاد زملائه عن الحكم.

أي لاعب غير مخول يقترب من الحكم ينذر (بطاقة صفراء)، الحكم يمكنه تأخير استئناف اللعب ليتاح للكابتن تهدئة لاعبيه أو شرح القرار لهم.

5. السماح للحكم بالتفاعل مع لاعب غير الكابتن في حالات خاصة فقط (كالإصابة أو ارتكاب المخالفة).

في حال كان الكابتن هو حارس المرمى:

- يجب إبلاغ الحكم قبل المباراة باسم اللاعب الذي سيتولى التواصل مع الحكم بدلاً من الحارس، فقط الحارس أو اللاعب المعين يحق له الاقتراب من الحكم وليس الاثنان معاً، في حال استبدال أو طرد اللاعب المعين، يجب تعيين بديل، كما تُحدد منطقة خاصة للكابتن فقط بقطر 4 أمتار حول الحكم.

- لا يُسمح لأي لاعب بدخول هذه المنطقة سوى الكابتن، ويجب أن يرتدي كل منهما شارة الكابتن، ويكون هو المسؤول عن منع زملائه من تجاوز المنطقة المحددة.

خيار إضافي للفئات السنية والبطولات الشعبية وذوي الإعاقة:

-يمكن للحكم تفعيل نظام «الكابتن فقط» بالإشارة (رفع اليدين متقاطعتين ثم فتحهما أمام الجسم).

- إذا دخل لاعب واحد غير الكابتن المنطقة الخاصة، يُنذر مباشرة (بطاقة صفراء).

- إذا دخل أكثر من لاعب، يُعاقب أول أو أكثرهم عدوانية بالإنذار.

- يجب على الحكم تقديم تقرير بالحادثة للجهات المختصة.

- يُنصح بأن تضع البطولات عقوبات صارمة على حالات اقتحام المنطقة من عدة لاعبين.

أما عن باقي التعديلات فجاءت كالتالي:

1 - قانون 3 - اللاعبون

إلزامية وجود قائد للفريق يرتدي شارة مميزة داخل الملعب، يمكن للبطولات تطبيق سياسة «الكابتن فقط» للتواصل مع الحكم بهدف تحسين سلوك اللاعبين والعلاقة مع الحكام.

2. قانون 5 - الحكم

يستخدم الحكم إشارة العد التنازلي لليد للخمس ثواني الأخيرة من مهلة الـ8 ثواني المسموح بها لحارس المرمى أثناء سيطرته على الكرة بيده.

3. قانون 8 - إسقاط الكرة

إذا توقفت الكرة داخل منطقة الجزاء، يتم إسقاطها لحارس مرمى الفريق المدافع، إذا كانت خارج منطقة الجزاء، تُسقَط الكرة للفريق الذي كان سيحصل عليها لو استمر اللعب، أو للفريق الذي لمسها آخر مرة.

4. قانون 9 - الكرة داخل وخارج اللعب

إذا لمس المدرب أو البديل أو لاعب خارج الملعب الكرة، وهي في طريقها للخروج من دون نية التأثير على اللعب، يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة من دون أي عقوبة.

5. قانون 11 - التسلل

عند رمي الحارس للكرة، يتم اعتماد آخر نقطة اتصال للكرة لتحديد موقف التسلل، وليست أول لمسة.

6. قانون 12 - الأخطاء والسلوك غير الرياضي

إذا سيطر الحارس على الكرة بيده لأكثر من 8 ثواني (بدلاً من 6)، يتم احتساب ركلة ركنية للفريق المنافس.

7. قانون 17 - الركنية

توضيح بأن الحارس لا يمكن تحديه وهو مسيطر على الكرة بيده، احتساب ركلة ركنية إذا أمسك الحارس الكرة بيده لأكثر من 8 ثواني.

8. البروتوكول الجديد لتقنية الفيديو (VAR)

أصبح من حق البطولات والمسابقات، السماح للحكم بشرح القرار للجمهور بعد مراجعة VAR أو مراجعة طويلة.

9. إرشادات إضافية للحكام المساعدين

في ركلات الجزاء، يُفضّل تمركز الحكم المساعد عند علامة الجزاء بدلاً من خط المرمى في حال وجود تقنية (VAR أو تكنولوجيا خط المرمى).

10. تعديل تعريف إسقاط الكرة في المصطلحات

التأكيد أن الإسقاط يتم للاعب الفريق الذي لمس الكرة آخر مرة، أو للحارس في منطقة الجزاء