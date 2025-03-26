النصر يواجه البطائح.. وبني ياس أمام العروبة

مراد المصري (أبوظبي)

تعاود عجلة دوري أدنوك للمحترفين للانطلاق مجدداً بعد التوقف الدولي، بإقامة مباراتين اليوم، حيث يستضيف بني ياس والنصر كلاً من العروبة والبطائح على التوالي في افتتاح مباريات الجولة الـ 19، التي تقام على مدار ثلاثة أيام، ويتصدر المشهد فيها قمة حاسمة على اللقب بين الشارقة وشباب الأهلي يوم غدٍ الجمعة.

ويلتقي بني ياس مع العروبة على استاد بني ياس في الشامخة، حيث يسعى «السماوي» لمواصلة البناء على الزخم الإيجابي تحت قيادة المدرب الروماني دانيال إيسايلا، الذي قام بتحويل مسار الفريق بشكل لافت، حيث يطمح بني ياس لكسب النقاط الثلاث، ومواصلة رحلة الصعود على سلم الترتيب، مع امتلاكه 19 نقطة بالمركز الحادي عشر حالياً.

من جانبه، يدرك العروبة أن الوقت لم يعد في مصلحته، وهو الذي يتذيل الترتيب برصيد 3 نقاط فقط، ما يجعل كل نقطة مطلباً أساسياً له في محاولة الهروب من الهبوط، وهو الذي يعاني على الخطوط كافة، بعدما استقبل 49 هدفاً كأضعف خط دفاع، كما أنه صاحب أضعف خط هجوم برصيد 13 هدفاً فقط في المسابقة هذا الموسم.

وعلى استاد آل مكتوم في دبي، يلتقي النصر والبطائح، مع محاولة «العميد» إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، حيث يوجد حالياً بالمركز السابع برصيد 26 نقطة، فيما يأمل «الراقي» في حسم موضوع الهروب من منطقة الخطر بوجوده في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن دبا الحصن أقرب مطارديه.

ويمر موسم «العميد» بمراحل صعود وهبوط مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر، مما يجعله مطالباً بحسم الأمور في الجولات المتبقية من الدوري للخروج بأفضل حصاد ممكن، فيما يأمل «الراقي» بمواصلة السلسلة الإيجابية بعدما حصد خمس نقاط في آخر ثلاث مباريات، بتحقيقه فوزاً لافتاً على الشارقة، وتعادلين.

وتستكمل الجولة يوم غدٍ الجمعة بمباريات الشارقة وشباب الأهلي، والوصل وعجمان، وخورفكان والجزيرة، ويلتقي يوم بعد غدٍ السبت دبا الحصن والعين، وكلباء والوحدة.