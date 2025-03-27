شباب الأهلي للسلة يلتقي الاتحاد السعودي 8 أبريل في دبي

علي معالي (أبوظبي)

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة السلة يوم 8 أبريل المقبل موعداً لمباراة شباب الأهلي مع الاتحاد السعودي في ذهاب نهائي دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة، وهي النسخة التي ستشهد بطلاً جديداً للمنطقة بعد تأهل شباب الأهلي والاتحاد السعودي، الأول جاء على حساب المنامة البحريني، من خلال انتصارين مثيرين لـ«الفرسان»، ذهاباً وإياباً في دبي والمنامة، في حين تأهل الاتحاد السعودي بـ «ريمونتادا» مثيرة على حساب القادسية الكويتي، بعد خسارته في الذهاب بالكويت، ثم تفوق في الإياب بجدة، ليتم الاحتكام إلى مباراة ثالثة «فاصلة»، جرت بالكويت، نجح خلالها الاتحاد في تأكيد جدارته بالصعود للنهائي بالفوز 88-74.

وستكون جولة الذهاب بين شباب الأهلي والاتحاد بدبي، 8 أبريل، بمثابة المفتاح الأول لـ«الفرسان» من أجل الاقتراب من تحقيق اللقب الأول لهذه النسخة في ثوبها الجديد، والذي شهد مزيداً من التطوير والقوة، على أن تكون مباراة الإياب في جدة يوم 15 من الشهر نفسه، وفي حال اللجوء لمباراة ثالثة «فاصلة» لتحديد البطل فسوف تقام 22 أبريل المقبل في دبي.

وتعتبر فرصة شباب الأهلي كبيرة لتحقيق اللقب، في ظل الخبرات الكبيرة بصفوف الفريق، وهو ما ظهر في مباراة الدور قبل النهائي أمام المنامة البحريني، بالتفوق في دبي والمنامة، وهو ما يحدث للمرة الأولى في لقاءات الفريقين، وتفوق «الفرسان» بمستوى فني متميز لوجود لاعبين أصحاب كفاءات عالية من محليين ومحترفين، في الوقت الذي قام به الاتحاد الإماراتي لكرة السلة بتهيئة أجواء مناسبة للفريق لخوض المعترك الآسيوي، من خلال المسابقات المحلية.

وعلى مدار الموسمين الماضيين، كانت نهائيات دوري السوبر لغربي آسيا لكرة السلة لمنطقة الخليج ساحة لمعركة قوية بين المنامة البحريني والكويت الكويتي، حيث نجح الأخير في حسم اللقب في المناسبتين، ما عزز مكانته كأفضل فريق في المنطقة، ‎لكن المفاجأة الكبرى جاءت هذا الموسم، حيث تعرض الكويت لإقصاء غير متوقع في التصفيات المؤهلة إلى نصف النهائي على يد نادي الاتحاد السعودي، في واحدة من أكبر المفاجآت، ثم نجح «الفرسان» في تحقيق الضربة الثانية بهذه النسخة عندما أطاح بالمنامة، ‎والآن، أبطال النسخة الأولى من البطولة، لن يتمكنوا من الظهور للمرة الثالثة على التوالي في المشهد الختامي للبطولة، بعدما تعرضوا لاكتساح كامل على يد شباب الأهلي والاتحاد، ليكون البطل جديداً هذه المرة.