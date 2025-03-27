نهيان بن زايد: انتخاب منصور بن محمد لرئاسة اللجنة الأولمبية إضافة نوعية لمسيرة الرياضة الإماراتية

أبوظبي (وام)

أعرب سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، مشيداً سموه برؤيته الطموحة وقيادته الرياضية الاستثنائية التي ستسهم في تعزيز وتطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات.

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أن تولي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لهذه المسؤولية، يأتي في مرحلة تشهد تطوراً مستمراً في الرياضة الإماراتية، حيث سيعمل سموه على دعم تنظيم الرياضات الأولمبية، وتوحيد جهود الاتحادات الرياضية، وتعزيز الإنجازات على المستويين المحلي والدولي.

وأشار سموه إلى أن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم يشكل إضافة نوعية لمسيرة الرياضة الإماراتية، من خلال دوره في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الرياضية العالمية، وترسيخ دور الإمارات مركزا رئيسيا لدعم الرياضة والرياضيين في مختلف الألعاب.

وتمنى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، متطلعاً إلى مزيد من التقدم والإنجازات التي تعزز مكانة الرياضة الإماراتية عالمياً.

