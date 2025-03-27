ليبرون جيمس.. ثنائية في الثانية الأخيرة



لوس أنجليس (رويترز)

سجل ليبرون جيمس رمية ثنائية حاسمة قبل صفارة النهاية مباشرة ليمنح لوس أنجليس ليكرز الفوز 120-119 على مضيفه إنديانا بيسرز بإنديانا بوليس في مباراة بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية، وأنهى جيمس، الذي لم يسجل أي نقطة خلال اللعب حتى الربع الرابع، المباراة برصيد 13 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة، وأرسل سبع تمريرات حاسمه لزملائه، لتتوقف سلسلة هزائم ليكرز عند ثلاث مباريات متتالية.

ومع تأخر ليكرز بثلاث نقاط قبل خمس دقائق من النهاية، واصل ليكرز تألقه وسجل 11 نقطة مقابل نقطتين لبيسرز الذي استعاد تقدمه بسبع نقاط متتالية ليتقدم 119-118 قبل 42 ثانية على النهاية، وبعدما أخفق بنديكت ماثورين في تسجيل رمية ثلاثية لبيسرز أهدر لوكا دونتشيتش لاعب ليكرز رمية ثنائية، لكن جيمس سيطر على الكرة قبل ثانية واحدة من النهاية ليسجل ويمنح الفوز لفريقه.

وسجل دونتشيتش 34 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة، وأرسل سبع تمريرات حاسمة لزملائه في لوس أنجليس، فيما سجل أوستن ريفز 24 نقطة وأضاف روي هاتشيمورا 14 نقطة.

وتصدر ماثورين لاعبي إنديانا برصيد 23 نقطة كبديل، وأضاف تريسي هاليبرتون 16 نقطة، وأرسل 18 تمريرة حاسمة. وسجل مايلز تيرنر 16 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة لإنديانا، الذي توقفت سلسلة انتصاراته المتتالية عند خمس مباريات.