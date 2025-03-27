ماجد راشد يغيب عن «الملك» أمام «الفرسان»

علي معالي (أبوظبي)

يفتقد الشارقة لجهود ماجد راشد لاعب خط الوسط في مباراة شباب الأهلي غداً «الجمعة» في الجولة رقم 19 بدوري أدنوك للمحترفين، بعد طرد اللاعب في المباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي في إياب قبل النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويعتبر ماجد راشد من العناصر المهمة للغاية في خط وسط الملعب، وطريقة لعب المدرب، وهناك العديد من البدائل أمام الروماني كوزمين أولاريو، في ظل وفرة عدد اللاعبين في خط الوسط.

وبعد عودة اللاعبين الدوليين للمران، بدأت قوة الشارقة تكتمل قبل القمة الخامسة والحاسمة ضد شباب الأهلي، وتخلو قائمة الشارقة في الوقت الراهن من الإصابات، والاختيارات الجيدة من العناصر بكافة المراكز أصبحت متاحة أمام كوزمين.