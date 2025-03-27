«عشب الملاعب» الكورية صداع في رأس سون



سيول (أ ف ب)

قررت السلطات في كوريا الجنوبية إجراء مراجعة شاملة لوضع ملاعب كرة القدم في أنحاء البلاد، بعدما ألقى قائد المنتخب هيونج مين سون باللوم على العشب في التأثير على مشواره في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026، وفق ما أعلنت الخميس.

وبات سوء عشب الملاعب موضوع اللحظة في كرة القدم الكورية الجنوبية، وغذاه أيضاً جيسي لينجارد، مهاجم مانشستر يونايتد وإنجترا السابق، الذي يلعب حاليا مع إف سي سيول، بدخوله في النقاش بعدما عانى بدوره من هذه المشكلة، وسقط أرضاً الشهر الماضي نتيجة تعثره بقطعة كبيرة من العشب.

وتسبب سوء عشب ملعب العاصمة سيول بنقل مباراتين للمنتخب هذا الشهر في تصفيات كأس العالم، لكن سون انتقد أيضاً الملاعب البديلة.

وقال نجم وقائد توتنهام بعد التعادل المخيّب ضد الأردن 1-1 في سوون الثلاثاء في الجولة الثامنة «عندما نكون على أرضنا، يُفترض أن نستمتع بأفضل ظروف لعب ممكنة، لكن الأمور لم تتحسن على الإطلاق».

وأعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة أنها ستُجري تفتيشاً شاملاً لجميع ملاعب دوري النخبة الـ27 اعتباراً من أبريل، وسينظر المسؤولون أيضاً بكيفية صيانة الملاعب في دول أخرى، بينها اليابان.

وقال مسؤول في الوزارة: «إن حالة أرضية الملعب تؤثر بشكل مباشر ليس فقط على أداء اللاعبين، بل أيضاً على الوقاية من الإصابات ورضا الجمهور»، مضيفاً «نهدف من خلال هذا التفتيش إلى إيجاد حلول عملية لتحسين حالة ملاعب كرة القدم، وتعزيز التعاون مع الدوري والأندية ومشغلي الملاعب لإنشاء نظام إدارة مستدام».

بعد تعادلين متتاليين الخميس الماضي ضد عُمان 1-1 في جويانج ثم الثلاثاء بالنتيجة ذاتها ضد الأردن في سوون، قال سون «أعلم أننا نستطيع اللعب بشكل أفضل من ذلك، لكن عندما تعيقنا الظروف على أرضنا، أتساءل من أين ستأتي أفضلية اللعب على أرضك».

ورغم هذين التعادلين، لا تزال كوريا الجنوبية في وضع جيد في التصفيات، إذ تتصدر المجموعة الثانية من الدور الثالث الحاسم برصيد 16 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأردن الثاني وأربع عن العراق الثالث قبل جولتين على الختام.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعات الثالث، وبالتالي تحتاج كوريا الجنوبية إلى التعادل في الجولة التاسعة قبل الأخيرة المقررة في 5 يونيو على أرض العراق لحسم بطاقتها إلى المونديال المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.