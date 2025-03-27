هانسي فليك يحدّد موعد اعتزاله



معتز الشامي (أبوظبي)

بلغ هانسي فليك الستين من عمره قبل بضعة أسابيع، ورغم أن عقده مع برشلونة يمتد حتى عام 2026، إلا أنه بدأ بالفعل بالتفكير في مستقبله، ويخطط المدرب الألماني الاعتزال قريباً، حيث يرغب في البقاء ببرشلونة لمدة 3 إلى 4 سنوات ثم اعتزال التدريب، بحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، ويأمل المدرب الألماني في إنهاء مسيرته التدريبية برحيله عن برشلونة. وفي الوقت الحالي، وافق برشلونة على تمديد عقده لعام إضافي.

وبدأ فليك مسيرته مع برشلونة بشكل ممتاز، حيث حقق كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، وينافس بقوة على 3 ألقاب أخرى، الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، دوري أبطال أوروبا.

وطلب فليك هذا منذ أول يوم عمل له في برشلونة، والآن، بعد أشهر، سينجز صفقة التعاقد معه، حيث سيصبح جوناثان تاه أول لاعب يُعزّز صفوف الفريق لموسم 2025-2026، بعد انتهاء عقده مع باير ليفركوزن دون أي تكلفة، وتلقى اللاعب الألماني عروضاً عديدة في الأسابيع الأخيرة، من بينها عرض من بايرن ميونيخ، لكنه كان دائماً واضحاً بأن مستقبله في كامب نو.

رغبة جوناثان تاه واضحة لا مجال للشك، إنه يريد اللعب مع برشلونة فقط، وسيُعقد اجتماع قريباً في عاصمة كتالونيا لإتمام صفقة ضم قلب الدفاع، وهانسي فليك سعيد لأنه يعتقد أن برشلونة يدعمه وينوي منحه كل ما يطلبه، طالما كان ذلك مجدياً اقتصادياً، ولا يفكر في فريق آخر، ويفكر بالفعل في اعتزاله كرة القدم بعد تجربة البلوجرانا.