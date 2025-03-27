سان جيرمان وسانت إتيان.. عقدة عمرها 13 عاماً



باريس (د ب أ)

يحلّ فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على سانت إتيان مساء السبت في مواجهة كلاسيكية ضمن منافسات الجولة 27 ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتجمع المباراة بين أكثر فريقين تتويجاً بلقب الدوري حيث يتربع العملاق الباريسي على عرش الكرة الفرنسية في السنوات الأخيرة، وبقى الأكثر تتويجاً برصيد 12 مرة، منها الفوز باللقب في آخر ثلاثة مواسم، وهو في طريقه حالياً للتتويج به للموسم الرابع على التوالي.

أما سانت إتيان، فقد كان القطب الأبرز للكرة الفرنسية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وتوج بلقب الدوري آخر مرة في عام 1981 وفقد بريقه كثيراً، حيث صعد من الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي 2023/ 2024، كما تبقى الفوارق الفنية بين الفريقين واسعة للغاية هذا الموسم، فالفريق الباريسي يعتلي القمة برصيد 68 نقطة، بأقوى خطي دفاع وهجوم في المسابقة وبسجل يخلو من الهزائم، متفوقاً بفارق 19 نقطة عن غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا الذي هزمه بنتيجة 3/ 1 في الجولة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

أما سانت إتيان، فإنه يأمل استغلال عاملي الأرض والجمهور على ملعبه «جوفري جيشار» في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الهروب من شبح الهبوط حيث يقبع الفريق «الأخضر» في المركز 16 برصيد 23 نقطة. ولكن مهمة سانت إتيان لن تكون سهلة لكسر عقدة باريس سان جيرمان الذي تفوق في آخر 24 مباراة متتالية بين الفريقين في مختلف البطولات الفرنسية منها 8 انتصارات متتالية في آخر 8 مباريات.

ويعود آخر فوز لسانت إتيان على باريس سان جيرمان في بطولة الدوري قبل ما يقرب من 13 عاماً عندما تغلب بنتيجة 2/ 1 يوم 3 نوفمبر 2012، وفي نفس الموسم 2012/ 2013 أطاح بالعملاق الباريسي من دور الثمانية ببطولة كأس الرابطة الفرنسية، بالفوز عليه بركلات الترجيح.