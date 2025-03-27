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الرياضة

56 ميدالية رمضانية لـ«الشارقة للدفاع عن النفس»

56 ميدالية رمضانية لـ«الشارقة للدفاع عن النفس»
27 مارس 2025 16:30

 
الشارقة (الاتحاد)
أحرز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 56 ميدالية ملوّنة خلال البطولات التي أقيمت في شهر رمضان المبارك، وسط مستويات متميزة فنياً ترفع سقف الطموحات خلال الموسم الرياضي الحالي، إلى جانب الفوز بكأس المركز الأول في منافسات شد الحبل في دورة ند الشبا الرياضية.
وبارك أحمد سعيد الجروان رئيس مجلس الإدارة، لأسرة النادي إنجازاته، ومثمناً دعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي، مؤكداً أن المكاسب المتحقّقة تعكس الجاهزية المستدامة للاعبي النادي، وتؤكد أن خطط النادي الفنية تعكس مرونتها وتعاملها مع جميع الظروف الرياضية والمجتمعية، مما يترجم صحتها متمنياً أن يستفيد اللاعبون والمدربون منها استعداداً لمنافسات البطولات المقبلة.
وبالتفصيل، أحرز لاعبو الجوجيتسو 23 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و7 فضيات و6 برونزيات، بينما حصد فريق الجودو 7 ميداليات، وهي ذهبيتان، وفضية، و4 برونزيات، وحصد فريق المصارعة 13 ميدالية وهي 4 ذهبيات، و6 فضيات، و3 برونزيات، ونال فريق التايكواندو 13 ميدالية منها 5 فضيات، و8 برونزيات.
وأشرف على المشاركة في البطولات عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي، ومحمد أحمد حسين منسّق شؤون الأندية، والمدراء الفنيون والمشرفون الإدارييون.

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