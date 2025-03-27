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الرياضة

رئيس «فيفا» يعزي في وفاة الجزائري جمال مناد

رئيس «فيفا» يعزي في وفاة الجزائري جمال مناد
27 مارس 2025 15:37


الجزائر (د ب أ)
بعث جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، برسالة تعزية للاتحاد الجزائري للعبة، معزياً في رحيل جمال مناد، الهداف الأسبق لمنتخب الجزائر، السبت الماضي عن 64 عاماً.

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وأشاد انفانتينو، في رسالته بمسيرة الفقيد، مبرزاً إسهاماته الكبيرة في كرة القدم، خاصة مع المنتخب الجزائري خلال نهائيات كأس العالم 1986، وتتويجه بكأس أمم أفريقيا 1990، حيث تألق كأفضل هداف للبطولة.
كما نوه إنفانتينو بمشوار الراحل الحافل على صعيد الأندية، لاسيما نجاحاته مع نادي شبيبة القبائل، إضافة لمسيرته التدريبية مع عدة أندية جزائرية، ما يعكس التزامه الراسخ بخدمة كرة القدم. وأعرب رئيس فيفا عن خالص تعازيه للاتحاد الجزائري لكرة القدم، ولعائلة الفقيد، ولكافة الأسرة الكروية الجزائرية، مؤكداً أن إرث جمال مناد، سيظل خالداً في الذاكرة.

فيفا
الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
اتحاد الكرة الجزائري
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