الشارقة وشباب الأهلي.. «لقاء قمة» في «سباق اللقب»

مراد المصري (أبوظبي)

يلتقي الشارقة وشباب الأهلي غداً «الجمعة»، في مباراة قمة ذات مؤشرات شبه حاسمة لتحديد مصير لقب دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وذلك مع إقامة مباراتين أيضاً في التوقيت نفسه غداً، ضمن الجولة 19، فيلتقي الوصل مع عجمان، وخورفكان مع الجزيرة.

وتتجه الأنظار إلى استاد الشارقة، مع اللقاء الذي يجمع «الملك» و«الفرسان» اللذين يوجدان في صدارة الترتيب، حيث يحتل شباب الأهلي المركز الأول برصيد 47 نقطة، ويليه الشارقة في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، علماً أن كليهما خاض 17 مباراة حتى الآن.

وستكون هذه المواجهة السادسة بالمجمل بين الفريقين هذا الموسم، والخامسة على التوالي، خلال الشهر الجاري في مختلف المسابقات، حيث سبق أن حقق شباب الأهلي الفوز في مباراة الدور الأول ضمن دوري أدنوك للمحترفين، قبل أن يتعادلا، ذهاباً وإياباً، في دوري أبطال آسيا 2، ويتفوق الشارقة بركلات الترجيح، ثم تفوق شباب الأهلي، ذهاباً، وتعادلاً إياباً في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وستكون المباراة بمثابة كتاب مفتوح بين المدربين البرتغالي باولو سوزا، والروماني كوزمين أولاريو، وفيما يأمل كل منهما في حصد النقاط الكاملة في هذه المباراة بعد عودة اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الدولية لمنتخبات بلادهم، فإن كل من المدربين يفكر بالاستحقاقات المقبلة، حيث سيخوض كل فريق مباراة الدور نصف النهائي ضمن مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم الأربعاء المقبل، ثم يتطلع الشارقة لخوض مواجهة الدور نصف النهائي أمام التعاون السعودي في البطولة الآسيوية.

ويبرز في صفوف شباب الأهلي سردار أزمون هداف الفريق هذا الموسم، الذي سجل 29 هدفاً في في مختلف المسابقات، وفي صفوف الشارقة كايو لوكاس الذي سجل 16 هدفاً في جميع المسابقات.

وعلى استاد زعبيل، يلتقي الوصل مع عجمان، في مباراة يأمل فيها كل فريق إلى تحسين موقعه على سلم الترتيب، خصوصاً «الإمبراطور» حامل اللقب الذي اكتفى بجمع 27 نقطة لحد الآن، فيما يطمح «البرتقالي» إلى قلب التوقعات، ومحاولة تجاوز منافسه على سلم الترتيب مع امتلاكه 25 نقطة.

ويلتقي خورفكان مع الجزيرة على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مباراة يسعى فيها «النسور» لمواصلة الأداء القوي في الآونة الأخيرة بعدما جمع 24 نقطة حتى الآن، واستغلال تشتت تفكير منافسه، حيث يطمح «فخر أبوظبي» إلى مواصلة التقدم في الترتيب بحصوله على 30 نقطة، وبالوقت نفسه يركز على مواجهة الشارقة يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ومن المقرر أن تستكمل الجولة يوم السبت بإقامة مباراتين، فيلتقي دبا الحصن مع العين، وكلباء مع الوحدة.