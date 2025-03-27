مبابي سعيد ومنبهر بتمثاله في متحف مدام توسو بلندن



لندن (أ ب)

بدا النجم الفرنسي كيليان مبابي منبهراً حينما التقى بتمثاله المصنوع من الشمع في متحف «مدام توسو» في العاصمة البريطانية لندن. ودخل مبابي من الباب وبدا وجهه مشرقاً حينما رأى تمثاله الخاص أمامه في المتحف. وقال مبابي في فيديو نشره الحساب الرسمي للمتحف عبر موقع «إكس»:«إنه رائع وأحببته كثيراً، قميص جديد وحتى حذاء جديد، إنه شرف كبير وإنجاز كبير بالنسبة لي، إنه من دواعي الشرف أن أكون جزءاً من عائلة مدام توسو الكبيرة». وأضاف: «شكراً للجميع على هذا العمل، لأنه عمل ممتاز وأنا سعيد للغاية بالنتائج، إنه أنا».

ويظهر النجم الفرنسي مرتدياً قميص منتخب بلاده الاحتياطي وفي وضعيته الشهيرة وهو طاوي زراعيه، وسيتم الكشف عن التمثال للجماهير يوم الرابع من أبريل المقبل.