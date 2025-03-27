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الرياضة

الشارقة تستضيف بطولة «أوشن مان» العالمية للسباحة

الشارقة تستضيف بطولة «أوشن مان» العالمية للسباحة
27 مارس 2025 22:00


الشارقة (وام)
ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 19 و20 أبريل المقبل بطولة «أوشن مان» العالمية الكبرى للسباحة في المياه المفتوحة على شاطئ الخان ضمن منافسات مائية تتسم بالتشويق والحماس، ويجمع الحدث الذي يقام للمرة الأولى في الإمارة نخبة من الرياضيين وعشاق السباحة وهواة المياه المفتوحة في عطلة نهاية أسبوع مليئة بالتحدي والروح الرياضية.
تمثل الفعالية خطوة مهمة على طريق توسيع سلسلة أوشن مان العالمية في الإمارات بما يوفر للسباحين فرصة خوض منافسة عالمية في أجواء ساحلية مذهلة من خلال فئات مختلفة للسباق تناسب القدرات المختلفة.
وتتنوع السباقات لتضم مسافة 10 كم التحدي الأكبر لاختبار قدرة التحمل للمحترفين والسباحين ذوي الخبرة، وسباق 5 كم المصمم للسباحين من المستويات المتوسطة، وسباق 2 كم الذي يناسب محبي التحديات واختبارات السرعة، بالإضافة إلى سباق 500 متر الذي يمنح الأطفال والعائلات تجربة شيقة للسباحة في المياه المفتوحة، و500 م × 3 الذي يعزز تجربة المشاركين من الفرق في خوض سباق متتابع مليء بالحماس.
ويعكس تنظيم بطولة أوشن مان بالشارقة التزام الإمارة بمواصلة دعم النشاط الرياضي ونمط الحياة الصحي وترسيخ مكانتها وجهة رئيسية للمنافسات الرياضية العالمية المختلفة.
تستقطب البطولة السباحين والهواة من مختلف أنحاء الإمارات وخارجها للاستمتاع بالمنافسة الحماسية والمشاركة في الأنشطة الترفيهية على شاطئ الخان الخلاب.

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