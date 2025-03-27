البطائح يكسب النصر.. وبني ياس يزيد معاناة العروبة

معتصم عبدالله (دبي)

غَلَّفَت الإثارة عودة دوري أدنوك للمحترفين، بعد توقف المنافسة لنحو 27 يوماً، حيث شهدت انطلاقة «الجولة الـ19» فوز البطائح على مضيفه النصر 1-0 على استاد آل مكتوم، وهو الفوز الثالث لـ«الراقي» في 5 مباريات أمام «العميد» في الدوري، فيما تفوق بني ياس على ضيفه العروبة «الأخير» بنتيجة 2-1.

ورفع البطائح رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، مقابل بقاء «العميد» برصيد 26 نقطة في المركز السابع، من جهته، استعاد بني ياس ذاكرة الفوز بعد خسارتين متتاليتين، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر «مؤقتا»، في حين تأزّم موقف العروبة صاحب المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

وعلى استاد آل مكتوم، لاحت الفرصة الأولى في المباراة لأصحاب الأرض من ضربة جزاء أهدرها علي مبخوت في الدقيقة 25، وهي الركلة المهدرة الثالثة لمبخوت من آخر 6 ركلات في الدوري.

ورد البطائح على تهديد «العميد» بافتتاح التسجيل عبر أحمد جمعة «بيليه» في الدقيقة 35، بعد توغل ناجح وسط دفاع «الأزرق»، وهو الهدف السادس الذي يساهم في تسجيله بيليه في الدوري خلال الموسم الجاري «سجّل 3 وصنع 3 أهداف».

وفي الشوط الثاني، أهدر البطائح فرصة مضاعفة تقدمه من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة بيليه داخل المنطقة، لكن الكاميروني أناتولي سددها خارج المرمى في الدقيقة 70.

من جهته، ضاعف بني ياس من أحزان ضيفه العروبة «المتذيل» بالفوز 2-1. وافتتح الفرنسي يوسف نيكتيه التسجيل لبني ياس في الدقيقة 14 بعد خطأ فادح من المدافع البرازيلي ميشال دريفك في إبعاد الكرة داخل المنطقة، حيث استخلصها أرنود لوسامبا قبل أن يمررها إلى نيكتيه الذي أودعها الشباك.

وأدرك الإنجليزي فيف أوتابور التعادل للعروبة في الدقيقة 27، مستفيدًا من عرضية عبدالعزيز هيكل من الجهة اليمنى، وهو ثاني أهداف أوتابور في مباراته الخامسة بالدوري.

وألغى الحكم هدفًا ثانيًا لبني ياس من تسديدة سيل سوزا في الدقيقة 30 بداعي التسلل، قبل أن يعوض يوسف نيكتيه ذلك بتسجيله الهدف الثاني، مستغلًا خطأ دفاعيًا آخر للعروبة، ليجد نفسه في مواجهة المرمى، حيث نجح في مراوغة الحارس ووضع الكرة في الشباك في الدقيقة 77، ليحتفل بثامن أهدافه في الموسم وأول ثنائية في مشواره في الدوري.