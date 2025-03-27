هنأ منصور بن محمد برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية.. محمد بن سلطان: ريادة عالمية في الحقبة الجديدة

أبوظبي (وام)

هنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة انتخابه رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية للدورة 2024 - 2028 بالتزكية.

وأعرب الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة عن تقديره لثقة الجمعية للجنة الأولمبية التي نالها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة مسيرة التطوير للعمل الرياضي بالدولة، في ظل الخبرة التي يتمتع بها سموه، وسجله الحافل في دعم وتطوير القطاع الرياضي بمختلف مجالاته.

وأكد أن انتخاب سموه بالتزكية يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها في قلوب الرياضيين ومختلف المؤسسات الرياضية، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يشكل دافعاً قوياً لتعزيز منظومة العمل الرياضي، ودعم الاتحادات والكوادر الوطنية للمنافسة في أكبر المحافل القارية والدولية، وتمنى لسمو الشيخ منصور بن محمد مواصلة مسيرة الإنجازات التي تقود الإمارات إلى الريادة الإقليمية والقارية والعالمية.